Yusuf Al Rasyid Dahlan

Cuanin Ranging

Yusuf Al Rasyid Dahlan
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 14%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
143
Прибыльных трейдов:
113 (79.02%)
Убыточных трейдов:
30 (20.98%)
Лучший трейд:
171.37 USD
Худший трейд:
-76.29 USD
Общая прибыль:
1 926.28 USD (23 437 pips)
Общий убыток:
-501.60 USD (7 677 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (541.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
541.53 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.41
Торговая активность:
47.19%
Макс. загрузка депозита:
7.23%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
6.82
Длинных трейдов:
62 (43.36%)
Коротких трейдов:
81 (56.64%)
Профит фактор:
3.84
Мат. ожидание:
9.96 USD
Средняя прибыль:
17.05 USD
Средний убыток:
-16.72 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-38.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-205.59 USD (4)
Прирост в месяц:
6.07%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
208.88 USD (1.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.89% (205.59 USD)
По эквити:
27.10% (2 901.47 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD-STD 77
NZDCAD-STD 42
AUDNZD-STD 24
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD-STD 620
NZDCAD-STD 788
AUDNZD-STD 17
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD-STD 9.3K
NZDCAD-STD 9.2K
AUDNZD-STD -2.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +171.37 USD
Худший трейд: -76 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +541.53 USD
Макс. убыток в серии: -38.91 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.17 10:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 04:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 23:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 12:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 11:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.21 11:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.21 09:04
No swaps are charged on the signal account
2025.10.09 03:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 03:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
