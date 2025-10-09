- Прирост
Всего трейдов:
143
Прибыльных трейдов:
113 (79.02%)
Убыточных трейдов:
30 (20.98%)
Лучший трейд:
171.37 USD
Худший трейд:
-76.29 USD
Общая прибыль:
1 926.28 USD (23 437 pips)
Общий убыток:
-501.60 USD (7 677 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (541.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
541.53 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.41
Торговая активность:
47.19%
Макс. загрузка депозита:
7.23%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
6.82
Длинных трейдов:
62 (43.36%)
Коротких трейдов:
81 (56.64%)
Профит фактор:
3.84
Мат. ожидание:
9.96 USD
Средняя прибыль:
17.05 USD
Средний убыток:
-16.72 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-38.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-205.59 USD (4)
Прирост в месяц:
6.07%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
208.88 USD (1.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.89% (205.59 USD)
По эквити:
27.10% (2 901.47 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD-STD
|77
|NZDCAD-STD
|42
|AUDNZD-STD
|24
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD-STD
|620
|NZDCAD-STD
|788
|AUDNZD-STD
|17
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD-STD
|9.3K
|NZDCAD-STD
|9.2K
|AUDNZD-STD
|-2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
