트레이드:
146
이익 거래:
116 (79.45%)
손실 거래:
30 (20.55%)
최고의 거래:
171.37 USD
최악의 거래:
-76.29 USD
총 수익:
1 931.61 USD (23 636 pips)
총 손실:
-501.60 USD (7 677 pips)
연속 최대 이익:
22 (541.53 USD)
연속 최대 이익:
541.53 USD (22)
샤프 비율:
0.41
거래 활동:
47.45%
최대 입금량:
15.22%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
42
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
6.85
롱(주식매수):
62 (42.47%)
숏(주식차입매도):
84 (57.53%)
수익 요인:
3.85
기대수익:
9.79 USD
평균 이익:
16.65 USD
평균 손실:
-16.72 USD
연속 최대 손실:
5 (-38.91 USD)
연속 최대 손실:
-205.59 USD (4)
월별 성장률:
3.22%
연간 예측:
39.03%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
208.88 USD (1.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.89% (205.59 USD)
자본금별:
33.33% (3 809.57 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD-STD
|80
|NZDCAD-STD
|42
|AUDNZD-STD
|24
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD-STD
|625
|NZDCAD-STD
|788
|AUDNZD-STD
|17
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD-STD
|9.5K
|NZDCAD-STD
|9.2K
|AUDNZD-STD
|-2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
