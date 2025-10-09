SinaisSeções
Cuanin Ranging
Yusuf Al Rasyid Dahlan

Cuanin Ranging

Yusuf Al Rasyid Dahlan
0 comentários
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 14%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
144
Negociações com lucro:
114 (79.16%)
Negociações com perda:
30 (20.83%)
Melhor negociação:
171.37 USD
Pior negociação:
-76.29 USD
Lucro bruto:
1 930.10 USD (23 539 pips)
Perda bruta:
-501.60 USD (7 677 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (541.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
541.53 USD (22)
Índice de Sharpe:
0.41
Atividade de negociação:
48.83%
Depósito máximo carregado:
7.23%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
6.84
Negociações longas:
62 (43.06%)
Negociações curtas:
82 (56.94%)
Fator de lucro:
3.85
Valor esperado:
9.92 USD
Lucro médio:
16.93 USD
Perda média:
-16.72 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-38.91 USD)
Máxima perda consecutiva:
-205.59 USD (4)
Crescimento mensal:
6.10%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
208.88 USD (1.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.89% (205.59 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.10% (2 901.47 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD-STD 78
NZDCAD-STD 42
AUDNZD-STD 24
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD-STD 623
NZDCAD-STD 788
AUDNZD-STD 17
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD-STD 9.4K
NZDCAD-STD 9.2K
AUDNZD-STD -2.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.17 10:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 04:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 23:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 12:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 11:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.21 11:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.21 09:04
No swaps are charged on the signal account
2025.10.09 03:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 03:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
