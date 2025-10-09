- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
144
Negociações com lucro:
114 (79.16%)
Negociações com perda:
30 (20.83%)
Melhor negociação:
171.37 USD
Pior negociação:
-76.29 USD
Lucro bruto:
1 930.10 USD (23 539 pips)
Perda bruta:
-501.60 USD (7 677 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (541.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
541.53 USD (22)
Índice de Sharpe:
0.41
Atividade de negociação:
48.83%
Depósito máximo carregado:
7.23%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
6.84
Negociações longas:
62 (43.06%)
Negociações curtas:
82 (56.94%)
Fator de lucro:
3.85
Valor esperado:
9.92 USD
Lucro médio:
16.93 USD
Perda média:
-16.72 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-38.91 USD)
Máxima perda consecutiva:
-205.59 USD (4)
Crescimento mensal:
6.10%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
208.88 USD (1.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.89% (205.59 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.10% (2 901.47 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD-STD
|78
|NZDCAD-STD
|42
|AUDNZD-STD
|24
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD-STD
|623
|NZDCAD-STD
|788
|AUDNZD-STD
|17
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD-STD
|9.4K
|NZDCAD-STD
|9.2K
|AUDNZD-STD
|-2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
14%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
12
100%
144
79%
49%
3.84
9.92
USD
USD
27%
1:500