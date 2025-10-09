- 成长
交易:
143
盈利交易:
113 (79.02%)
亏损交易:
30 (20.98%)
最好交易:
171.37 USD
最差交易:
-76.29 USD
毛利:
1 926.28 USD (23 437 pips)
毛利亏损:
-501.60 USD (7 677 pips)
最大连续赢利:
22 (541.53 USD)
最大连续盈利:
541.53 USD (22)
夏普比率:
0.41
交易活动:
48.83%
最大入金加载:
7.23%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
18
平均持有时间:
2 天
采收率:
6.82
长期交易:
62 (43.36%)
短期交易:
81 (56.64%)
利润因子:
3.84
预期回报:
9.96 USD
平均利润:
17.05 USD
平均损失:
-16.72 USD
最大连续失误:
5 (-38.91 USD)
最大连续亏损:
-205.59 USD (4)
每月增长:
6.07%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
208.88 USD (1.92%)
相对跌幅:
结余:
1.89% (205.59 USD)
净值:
27.10% (2 901.47 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD-STD
|77
|NZDCAD-STD
|42
|AUDNZD-STD
|24
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD-STD
|620
|NZDCAD-STD
|788
|AUDNZD-STD
|17
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD-STD
|9.3K
|NZDCAD-STD
|9.2K
|AUDNZD-STD
|-2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
