- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
303
利益トレード:
283 (93.39%)
損失トレード:
20 (6.60%)
ベストトレード:
128.85 USD
最悪のトレード:
-2 246.71 USD
総利益:
5 044.37 USD (54 480 pips)
総損失:
-6 303.31 USD (63 532 pips)
最大連続の勝ち:
65 (818.77 USD)
最大連続利益:
950.47 USD (56)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
12.74%
最大入金額:
8.55%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.37
長いトレード:
224 (73.93%)
短いトレード:
79 (26.07%)
プロフィットファクター:
0.80
期待されたペイオフ:
-4.15 USD
平均利益:
17.82 USD
平均損失:
-315.17 USD
最大連続の負け:
5 (-652.94 USD)
最大連続損失:
-2 246.71 USD (1)
月間成長:
-0.24%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 174.44 USD
最大の:
3 380.25 USD (3.34%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.34% (3 380.25 USD)
エクイティによる:
2.38% (2 412.31 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|303
|
|
|
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-1.3K
|
|
|
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-9.1K
|
|
|
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
