Всего трейдов:
303
Прибыльных трейдов:
283 (93.39%)
Убыточных трейдов:
20 (6.60%)
Лучший трейд:
128.85 USD
Худший трейд:
-2 246.71 USD
Общая прибыль:
5 044.37 USD (54 480 pips)
Общий убыток:
-6 303.31 USD (63 532 pips)
Макс. серия выигрышей:
65 (818.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
950.47 USD (56)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
12.74%
Макс. загрузка депозита:
8.55%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.37
Длинных трейдов:
224 (73.93%)
Коротких трейдов:
79 (26.07%)
Профит фактор:
0.80
Мат. ожидание:
-4.15 USD
Средняя прибыль:
17.82 USD
Средний убыток:
-315.17 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-652.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 246.71 USD (1)
Прирост в месяц:
-0.24%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 174.44 USD
Максимальная:
3 380.25 USD (3.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.34% (3 380.25 USD)
По эквити:
2.38% (2 412.31 USD)
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|303
|
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-1.3K
|
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-9.1K
|
