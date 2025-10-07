СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Dragon Challenge 2
Peter Lu

Dragon Challenge 2

Peter Lu
0 отзывов
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 -1%
FTMO-Server2
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
303
Прибыльных трейдов:
283 (93.39%)
Убыточных трейдов:
20 (6.60%)
Лучший трейд:
128.85 USD
Худший трейд:
-2 246.71 USD
Общая прибыль:
5 044.37 USD (54 480 pips)
Общий убыток:
-6 303.31 USD (63 532 pips)
Макс. серия выигрышей:
65 (818.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
950.47 USD (56)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
12.74%
Макс. загрузка депозита:
8.55%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.37
Длинных трейдов:
224 (73.93%)
Коротких трейдов:
79 (26.07%)
Профит фактор:
0.80
Мат. ожидание:
-4.15 USD
Средняя прибыль:
17.82 USD
Средний убыток:
-315.17 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-652.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 246.71 USD (1)
Прирост в месяц:
-0.24%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 174.44 USD
Максимальная:
3 380.25 USD (3.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.34% (3 380.25 USD)
По эквити:
2.38% (2 412.31 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 303
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -9.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +128.85 USD
Худший трейд: -2 247 USD
Макс. серия выигрышей: 56
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +818.77 USD
Макс. убыток в серии: -652.94 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.15 09:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.07 08:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 05:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 05:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Dragon Challenge 2
50 USD в месяц
-1%
0
0
USD
99K
USD
12
0%
303
93%
13%
0.80
-4.15
USD
3%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.