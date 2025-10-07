- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
303
Negociações com lucro:
283 (93.39%)
Negociações com perda:
20 (6.60%)
Melhor negociação:
128.85 USD
Pior negociação:
-2 246.71 USD
Lucro bruto:
5 044.37 USD (54 480 pips)
Perda bruta:
-6 303.31 USD (63 532 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
65 (818.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
950.47 USD (56)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
12.74%
Depósito máximo carregado:
8.55%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.37
Negociações longas:
224 (73.93%)
Negociações curtas:
79 (26.07%)
Fator de lucro:
0.80
Valor esperado:
-4.15 USD
Lucro médio:
17.82 USD
Perda média:
-315.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-652.94 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 246.71 USD (1)
Crescimento mensal:
-0.24%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 174.44 USD
Máximo:
3 380.25 USD (3.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.34% (3 380.25 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.38% (2 412.31 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|303
|
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-1.3K
|
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-9.1K
|
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +128.85 USD
Pior negociação: -2 247 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 56
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +818.77 USD
Máxima perda consecutiva: -652.94 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
-1%
0
0
USD
USD
99K
USD
USD
12
0%
303
93%
13%
0.80
-4.15
USD
USD
3%
1:100