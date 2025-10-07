SinaisSeções
Peter Lu

Dragon Challenge 2

Peter Lu
0 comentários
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 -1%
FTMO-Server2
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
303
Negociações com lucro:
283 (93.39%)
Negociações com perda:
20 (6.60%)
Melhor negociação:
128.85 USD
Pior negociação:
-2 246.71 USD
Lucro bruto:
5 044.37 USD (54 480 pips)
Perda bruta:
-6 303.31 USD (63 532 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
65 (818.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
950.47 USD (56)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
12.74%
Depósito máximo carregado:
8.55%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.37
Negociações longas:
224 (73.93%)
Negociações curtas:
79 (26.07%)
Fator de lucro:
0.80
Valor esperado:
-4.15 USD
Lucro médio:
17.82 USD
Perda média:
-315.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-652.94 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 246.71 USD (1)
Crescimento mensal:
-0.24%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 174.44 USD
Máximo:
3 380.25 USD (3.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.34% (3 380.25 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.38% (2 412.31 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 303
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -9.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +128.85 USD
Pior negociação: -2 247 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 56
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +818.77 USD
Máxima perda consecutiva: -652.94 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.15 09:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.07 08:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 05:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 05:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
