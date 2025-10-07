- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
303
盈利交易:
283 (93.39%)
亏损交易:
20 (6.60%)
最好交易:
128.85 USD
最差交易:
-2 246.71 USD
毛利:
5 044.37 USD (54 480 pips)
毛利亏损:
-6 303.31 USD (63 532 pips)
最大连续赢利:
65 (818.77 USD)
最大连续盈利:
950.47 USD (56)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
12.74%
最大入金加载:
8.55%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.37
长期交易:
224 (73.93%)
短期交易:
79 (26.07%)
利润因子:
0.80
预期回报:
-4.15 USD
平均利润:
17.82 USD
平均损失:
-315.17 USD
最大连续失误:
5 (-652.94 USD)
最大连续亏损:
-2 246.71 USD (1)
每月增长:
-0.24%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 174.44 USD
最大值:
3 380.25 USD (3.34%)
相对跌幅:
结余:
3.34% (3 380.25 USD)
净值:
2.38% (2 412.31 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|303
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-9.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +128.85 USD
最差交易: -2 247 USD
最大连续赢利: 56
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +818.77 USD
最大连续亏损: -652.94 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMO-Server2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
-1%
0
0
USD
USD
99K
USD
USD
12
0%
303
93%
13%
0.80
-4.15
USD
USD
3%
1:100