- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
44
利益トレード:
43 (97.72%)
損失トレード:
1 (2.27%)
ベストトレード:
191.65 USD
最悪のトレード:
-0.15 USD
総利益:
2 830.45 USD (56 588 pips)
総損失:
-0.15 USD (2 pips)
最大連続の勝ち:
35 (2 456.75 USD)
最大連続利益:
2 456.75 USD (35)
シャープレシオ:
1.28
取引アクティビティ:
74.27%
最大入金額:
4.99%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
18868.67
長いトレード:
44 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
18869.67
期待されたペイオフ:
64.33 USD
平均利益:
65.82 USD
平均損失:
-0.15 USD
最大連続の負け:
1 (-0.15 USD)
最大連続損失:
-0.15 USD (1)
月間成長:
8.31%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.15 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.15 USD)
エクイティによる:
22.86% (5 496.85 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|57K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +191.65 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 35
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +2 456.75 USD
最大連続損失: -0.15 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"SalmaMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
Rule of my signal :
Minimum equity $1000 with 0,01 lot
Equity $10.000 use 0,05 lot
Risk : Low
Use zero spread account to maximize you profit.
Recommended for long investment.
