Y Yessa Krishna Nugraha

XauHunter

Y Yessa Krishna Nugraha
0 comentários
Confiabilidade
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 19%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
44
Negociações com lucro:
43 (97.72%)
Negociações com perda:
1 (2.27%)
Melhor negociação:
191.65 USD
Pior negociação:
-0.15 USD
Lucro bruto:
2 830.45 USD (56 588 pips)
Perda bruta:
-0.15 USD (2 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (2 456.75 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 456.75 USD (35)
Índice de Sharpe:
1.28
Atividade de negociação:
74.27%
Depósito máximo carregado:
4.99%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
18868.67
Negociações longas:
44 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
18869.67
Valor esperado:
64.33 USD
Lucro médio:
65.82 USD
Perda média:
-0.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.15 USD (1)
Crescimento mensal:
8.31%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.15 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.15 USD)
Pelo Capital Líquido:
22.86% (5 496.85 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 44
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 2.8K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 57K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +191.65 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 35
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +2 456.75 USD
Máxima perda consecutiva: -0.15 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 34
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
Rule of my signal :

Minimum equity $1000 with 0,01 lot

Equity $10.000 use 0,05 lot

Risk : Low

Use zero spread account to maximize you profit.

Recommended for long investment.


Sem comentários
2025.12.12 15:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 00:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 14:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 09:13
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.14 08:13
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.11 05:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 04:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 04:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 07:38
No swaps are charged on the signal account
2025.10.07 10:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 17:28
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.30 17:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 17:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
