- 자본
- 축소
트레이드:
46
이익 거래:
45 (97.82%)
손실 거래:
1 (2.17%)
최고의 거래:
191.65 USD
최악의 거래:
-0.15 USD
총 수익:
3 053.95 USD (61 057 pips)
총 손실:
-0.15 USD (2 pips)
연속 최대 이익:
35 (2 456.75 USD)
연속 최대 이익:
2 456.75 USD (35)
샤프 비율:
1.31
거래 활동:
74.48%
최대 입금량:
4.99%
최근 거래:
8 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
20358.67
롱(주식매수):
46 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
20359.67
기대수익:
66.39 USD
평균 이익:
67.87 USD
평균 손실:
-0.15 USD
연속 최대 손실:
1 (-0.15 USD)
연속 최대 손실:
-0.15 USD (1)
월별 성장률:
6.44%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.15 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.15 USD)
자본금별:
22.86% (5 496.85 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|3.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|61K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +191.65 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 35
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +2 456.75 USD
연속 최대 손실: -0.15 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "SalmaMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
ICMarketsSC-Live33
|0.43 × 21
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|4.91 × 44
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
Rule of my signal :
Minimum equity $1000 with 0,01 lot
Equity $10.000 use 0,05 lot
Risk : Low
Use zero spread account to maximize you profit.
Recommended for long investment.
리뷰 없음
