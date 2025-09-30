СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / XauHunter
Y Yessa Krishna Nugraha

XauHunter

Y Yessa Krishna Nugraha
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 19%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
42
Прибыльных трейдов:
41 (97.61%)
Убыточных трейдов:
1 (2.38%)
Лучший трейд:
191.65 USD
Худший трейд:
-0.15 USD
Общая прибыль:
2 770.50 USD (55 390 pips)
Общий убыток:
-0.15 USD (2 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (2 456.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 456.75 USD (35)
Коэффициент Шарпа:
1.30
Торговая активность:
74.27%
Макс. загрузка депозита:
4.99%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
18469.00
Длинных трейдов:
42 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
18470.00
Мат. ожидание:
65.96 USD
Средняя прибыль:
67.57 USD
Средний убыток:
-0.15 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.15 USD (1)
Прирост в месяц:
9.24%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.15 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.15 USD)
По эквити:
22.86% (5 496.85 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 42
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.8K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 55K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +191.65 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +2 456.75 USD
Макс. убыток в серии: -0.15 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 34
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
еще 10...
Rule of my signal :

Minimum equity $1000 with 0,01 lot

Equity $10.000 use 0,05 lot

Risk : Low

Use zero spread account to maximize you profit.

Recommended for long investment.


Нет отзывов
2025.12.12 15:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 00:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 14:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 09:13
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.14 08:13
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.11 05:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 04:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 04:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 07:38
No swaps are charged on the signal account
2025.10.07 10:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 17:28
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.30 17:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 17:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
