Всего трейдов:
42
Прибыльных трейдов:
41 (97.61%)
Убыточных трейдов:
1 (2.38%)
Лучший трейд:
191.65 USD
Худший трейд:
-0.15 USD
Общая прибыль:
2 770.50 USD (55 390 pips)
Общий убыток:
-0.15 USD (2 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (2 456.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 456.75 USD (35)
Коэффициент Шарпа:
1.30
Торговая активность:
74.27%
Макс. загрузка депозита:
4.99%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
18469.00
Длинных трейдов:
42 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
18470.00
Мат. ожидание:
65.96 USD
Средняя прибыль:
67.57 USD
Средний убыток:
-0.15 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.15 USD (1)
Прирост в месяц:
9.24%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.15 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.15 USD)
По эквити:
22.86% (5 496.85 USD)
Распределение
Символ
Сделки
Sell
Buy
XAUUSD
42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
Символ
Общая прибыль, USD
Убыток, USD
Прибыль, USD
XAUUSD
2.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ
Общая прибыль, pips
Убыток, pips
Прибыль, pips
XAUUSD
55K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +191.65 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +2 456.75 USD
Макс. убыток в серии: -0.15 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
Rule of my signal :
Minimum equity $1000 with 0,01 lot
Equity $10.000 use 0,05 lot
Risk : Low
Use zero spread account to maximize you profit.
Recommended for long investment.
Нет отзывов
