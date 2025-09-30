SeñalesSecciones
Y Yessa Krishna Nugraha

XauHunter

Y Yessa Krishna Nugraha
0 comentarios
Fiabilidad
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 19%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
44
Transacciones Rentables:
43 (97.72%)
Transacciones Irrentables:
1 (2.27%)
Mejor transacción:
191.65 USD
Peor transacción:
-0.15 USD
Beneficio Bruto:
2 830.45 USD (56 588 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.15 USD (2 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
35 (2 456.75 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 456.75 USD (35)
Ratio de Sharpe:
1.28
Actividad comercial:
74.27%
Carga máxima del depósito:
4.99%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
18868.67
Transacciones Largas:
44 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
18869.67
Beneficio Esperado:
64.33 USD
Beneficio medio:
65.82 USD
Pérdidas medias:
-0.15 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-0.15 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.15 USD (1)
Crecimiento al mes:
8.31%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.15 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.15 USD)
De fondos:
22.86% (5 496.85 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 44
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 2.8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 57K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +191.65 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 35
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +2 456.75 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.15 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "SalmaMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 34
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
otros 10...
Rule of my signal :

Minimum equity $1000 with 0,01 lot

Equity $10.000 use 0,05 lot

Risk : Low

Use zero spread account to maximize you profit.

Recommended for long investment.


No hay comentarios
2025.12.12 15:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 00:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 14:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 09:13
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.14 08:13
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.11 05:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 04:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 04:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 07:38
No swaps are charged on the signal account
2025.10.07 10:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 17:28
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.30 17:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 17:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
