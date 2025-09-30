- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
168
利益トレード:
102 (60.71%)
損失トレード:
66 (39.29%)
ベストトレード:
15.95 USD
最悪のトレード:
-16.01 USD
総利益:
349.36 USD (42 844 pips)
総損失:
-291.58 USD (41 865 pips)
最大連続の勝ち:
15 (40.77 USD)
最大連続利益:
40.95 USD (6)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
39.63%
最大入金額:
16.07%
最近のトレード:
21 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.43
長いトレード:
83 (49.40%)
短いトレード:
85 (50.60%)
プロフィットファクター:
1.20
期待されたペイオフ:
0.34 USD
平均利益:
3.43 USD
平均損失:
-4.42 USD
最大連続の負け:
12 (-100.75 USD)
最大連続損失:
-100.75 USD (12)
月間成長:
5.96%
年間予想:
72.31%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
134.90 USD (15.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.98% (134.90 USD)
エクイティによる:
13.48% (91.48 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|CHFJPY.r
|26
|GBPJPY.r
|25
|USDJPY.r
|18
|EURNZD.r
|15
|GBPAUD.r
|15
|GBPCAD.r
|12
|USDAUD.r
|12
|CADNZD.r
|10
|EURAUD.r
|9
|CHFUSD.r
|8
|GBPUSD.r
|7
|AUDJPY.r
|4
|NZDCAD.r
|2
|CADJPY.r
|2
|EURUSD.r
|1
|EURCAD.r
|1
|NZDAUD.r
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|CHFJPY.r
|-64
|GBPJPY.r
|24
|USDJPY.r
|-39
|EURNZD.r
|5
|GBPAUD.r
|-23
|GBPCAD.r
|24
|USDAUD.r
|29
|CADNZD.r
|6
|EURAUD.r
|16
|CHFUSD.r
|29
|GBPUSD.r
|13
|AUDJPY.r
|18
|NZDCAD.r
|6
|CADJPY.r
|4
|EURUSD.r
|3
|EURCAD.r
|4
|NZDAUD.r
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|CHFJPY.r
|-11K
|GBPJPY.r
|2K
|USDJPY.r
|-3.8K
|EURNZD.r
|15
|GBPAUD.r
|-3.4K
|GBPCAD.r
|3.3K
|USDAUD.r
|2.5K
|CADNZD.r
|690
|EURAUD.r
|2K
|CHFUSD.r
|2.9K
|GBPUSD.r
|950
|AUDJPY.r
|2.2K
|NZDCAD.r
|779
|CADJPY.r
|695
|EURUSD.r
|348
|EURCAD.r
|560
|NZDAUD.r
|507
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
ベストトレード: +15.95 USD
最悪のトレード: -16 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +40.77 USD
最大連続損失: -100.75 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CMCMarkets1-Global"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
