- 자본
- 축소
트레이드:
168
이익 거래:
102 (60.71%)
손실 거래:
66 (39.29%)
최고의 거래:
15.95 USD
최악의 거래:
-16.01 USD
총 수익:
349.36 USD (42 844 pips)
총 손실:
-291.58 USD (41 865 pips)
연속 최대 이익:
15 (40.77 USD)
40.95 USD (6)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
39.63%
최대 입금량:
16.07%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.43
롱(주식매수):
83 (49.40%)
숏(주식차입매도):
85 (50.60%)
수익 요인:
1.20
기대수익:
0.34 USD
평균 이익:
3.43 USD
평균 손실:
-4.42 USD
연속 최대 손실:
12 (-100.75 USD)
-100.75 USD (12)
월별 성장률:
5.96%
연간 예측:
72.31%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
134.90 USD (15.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.98% (134.90 USD)
자본금별:
13.48% (91.48 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|CHFJPY.r
|26
|GBPJPY.r
|25
|USDJPY.r
|18
|EURNZD.r
|15
|GBPAUD.r
|15
|GBPCAD.r
|12
|USDAUD.r
|12
|CADNZD.r
|10
|EURAUD.r
|9
|CHFUSD.r
|8
|GBPUSD.r
|7
|AUDJPY.r
|4
|NZDCAD.r
|2
|CADJPY.r
|2
|EURUSD.r
|1
|EURCAD.r
|1
|NZDAUD.r
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|CHFJPY.r
|-64
|GBPJPY.r
|24
|USDJPY.r
|-39
|EURNZD.r
|5
|GBPAUD.r
|-23
|GBPCAD.r
|24
|USDAUD.r
|29
|CADNZD.r
|6
|EURAUD.r
|16
|CHFUSD.r
|29
|GBPUSD.r
|13
|AUDJPY.r
|18
|NZDCAD.r
|6
|CADJPY.r
|4
|EURUSD.r
|3
|EURCAD.r
|4
|NZDAUD.r
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|CHFJPY.r
|-11K
|GBPJPY.r
|2K
|USDJPY.r
|-3.8K
|EURNZD.r
|15
|GBPAUD.r
|-3.4K
|GBPCAD.r
|3.3K
|USDAUD.r
|2.5K
|CADNZD.r
|690
|EURAUD.r
|2K
|CHFUSD.r
|2.9K
|GBPUSD.r
|950
|AUDJPY.r
|2.2K
|NZDCAD.r
|779
|CADJPY.r
|695
|EURUSD.r
|348
|EURCAD.r
|560
|NZDAUD.r
|507
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +15.95 USD
최악의 거래: -16 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +40.77 USD
연속 최대 손실: -100.75 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CMCMarkets1-Global"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
