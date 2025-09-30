SeñalesSecciones
FP8006 King Martingale Pro LV7 CCY 1001
Sau Fan Chu

FP8006 King Martingale Pro LV7 CCY 1001

Sau Fan Chu
0 comentarios
Fiabilidad
14 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 7%
CMCMarkets1-Global
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
168
Transacciones Rentables:
102 (60.71%)
Transacciones Irrentables:
66 (39.29%)
Mejor transacción:
15.95 USD
Peor transacción:
-16.01 USD
Beneficio Bruto:
349.36 USD (42 844 pips)
Pérdidas Brutas:
-291.58 USD (41 865 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (40.77 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
40.95 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
39.63%
Carga máxima del depósito:
16.07%
Último trade:
14 minutos
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.43
Transacciones Largas:
83 (49.40%)
Transacciones Cortas:
85 (50.60%)
Factor de Beneficio:
1.20
Beneficio Esperado:
0.34 USD
Beneficio medio:
3.43 USD
Pérdidas medias:
-4.42 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-100.75 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-100.75 USD (12)
Crecimiento al mes:
5.96%
Pronóstico anual:
72.31%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
134.90 USD (15.20%)
Reducción relativa:
De balance:
16.98% (134.90 USD)
De fondos:
13.48% (91.48 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
CHFJPY.r 26
GBPJPY.r 25
USDJPY.r 18
EURNZD.r 15
GBPAUD.r 15
GBPCAD.r 12
USDAUD.r 12
CADNZD.r 10
EURAUD.r 9
CHFUSD.r 8
GBPUSD.r 7
AUDJPY.r 4
NZDCAD.r 2
CADJPY.r 2
EURUSD.r 1
EURCAD.r 1
NZDAUD.r 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
CHFJPY.r -64
GBPJPY.r 24
USDJPY.r -39
EURNZD.r 5
GBPAUD.r -23
GBPCAD.r 24
USDAUD.r 29
CADNZD.r 6
EURAUD.r 16
CHFUSD.r 29
GBPUSD.r 13
AUDJPY.r 18
NZDCAD.r 6
CADJPY.r 4
EURUSD.r 3
EURCAD.r 4
NZDAUD.r 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
CHFJPY.r -11K
GBPJPY.r 2K
USDJPY.r -3.8K
EURNZD.r 15
GBPAUD.r -3.4K
GBPCAD.r 3.3K
USDAUD.r 2.5K
CADNZD.r 690
EURAUD.r 2K
CHFUSD.r 2.9K
GBPUSD.r 950
AUDJPY.r 2.2K
NZDCAD.r 779
CADJPY.r 695
EURUSD.r 348
EURCAD.r 560
NZDAUD.r 507
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +15.95 USD
Peor transacción: -16 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +40.77 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -100.75 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CMCMarkets1-Global" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.13 03:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 11:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 13:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 20:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 15:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 00:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 15:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 14:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.30 14:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 14:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
FP8006 King Martingale Pro LV7 CCY 1001
30 USD al mes
7%
0
0
USD
715
USD
14
100%
168
60%
40%
1.19
0.34
USD
17%
1:100
