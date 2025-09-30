- Crescimento
Negociações:
168
Negociações com lucro:
102 (60.71%)
Negociações com perda:
66 (39.29%)
Melhor negociação:
15.95 USD
Pior negociação:
-16.01 USD
Lucro bruto:
349.36 USD (42 844 pips)
Perda bruta:
-291.58 USD (41 865 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (40.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
40.95 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
39.63%
Depósito máximo carregado:
16.07%
Último negócio:
21 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.43
Negociações longas:
83 (49.40%)
Negociações curtas:
85 (50.60%)
Fator de lucro:
1.20
Valor esperado:
0.34 USD
Lucro médio:
3.43 USD
Perda média:
-4.42 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-100.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-100.75 USD (12)
Crescimento mensal:
5.96%
Previsão anual:
72.31%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
134.90 USD (15.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.98% (134.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.48% (91.48 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|CHFJPY.r
|26
|GBPJPY.r
|25
|USDJPY.r
|18
|EURNZD.r
|15
|GBPAUD.r
|15
|GBPCAD.r
|12
|USDAUD.r
|12
|CADNZD.r
|10
|EURAUD.r
|9
|CHFUSD.r
|8
|GBPUSD.r
|7
|AUDJPY.r
|4
|NZDCAD.r
|2
|CADJPY.r
|2
|EURUSD.r
|1
|EURCAD.r
|1
|NZDAUD.r
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|CHFJPY.r
|-64
|GBPJPY.r
|24
|USDJPY.r
|-39
|EURNZD.r
|5
|GBPAUD.r
|-23
|GBPCAD.r
|24
|USDAUD.r
|29
|CADNZD.r
|6
|EURAUD.r
|16
|CHFUSD.r
|29
|GBPUSD.r
|13
|AUDJPY.r
|18
|NZDCAD.r
|6
|CADJPY.r
|4
|EURUSD.r
|3
|EURCAD.r
|4
|NZDAUD.r
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|CHFJPY.r
|-11K
|GBPJPY.r
|2K
|USDJPY.r
|-3.8K
|EURNZD.r
|15
|GBPAUD.r
|-3.4K
|GBPCAD.r
|3.3K
|USDAUD.r
|2.5K
|CADNZD.r
|690
|EURAUD.r
|2K
|CHFUSD.r
|2.9K
|GBPUSD.r
|950
|AUDJPY.r
|2.2K
|NZDCAD.r
|779
|CADJPY.r
|695
|EURUSD.r
|348
|EURCAD.r
|560
|NZDAUD.r
|507
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +15.95 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +40.77 USD
Máxima perda consecutiva: -100.75 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CMCMarkets1-Global" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
