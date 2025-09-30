- Прирост
Всего трейдов:
168
Прибыльных трейдов:
102 (60.71%)
Убыточных трейдов:
66 (39.29%)
Лучший трейд:
15.95 USD
Худший трейд:
-16.01 USD
Общая прибыль:
349.36 USD (42 844 pips)
Общий убыток:
-291.58 USD (41 865 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (40.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
40.95 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
39.63%
Макс. загрузка депозита:
16.07%
Последний трейд:
21 день
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.43
Длинных трейдов:
83 (49.40%)
Коротких трейдов:
85 (50.60%)
Профит фактор:
1.20
Мат. ожидание:
0.34 USD
Средняя прибыль:
3.43 USD
Средний убыток:
-4.42 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-100.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-100.75 USD (12)
Прирост в месяц:
5.96%
Годовой прогноз:
72.31%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
134.90 USD (15.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.98% (134.90 USD)
По эквити:
13.48% (91.48 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CHFJPY.r
|26
|GBPJPY.r
|25
|USDJPY.r
|18
|EURNZD.r
|15
|GBPAUD.r
|15
|GBPCAD.r
|12
|USDAUD.r
|12
|CADNZD.r
|10
|EURAUD.r
|9
|CHFUSD.r
|8
|GBPUSD.r
|7
|AUDJPY.r
|4
|NZDCAD.r
|2
|CADJPY.r
|2
|EURUSD.r
|1
|EURCAD.r
|1
|NZDAUD.r
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CHFJPY.r
|-64
|GBPJPY.r
|24
|USDJPY.r
|-39
|EURNZD.r
|5
|GBPAUD.r
|-23
|GBPCAD.r
|24
|USDAUD.r
|29
|CADNZD.r
|6
|EURAUD.r
|16
|CHFUSD.r
|29
|GBPUSD.r
|13
|AUDJPY.r
|18
|NZDCAD.r
|6
|CADJPY.r
|4
|EURUSD.r
|3
|EURCAD.r
|4
|NZDAUD.r
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CHFJPY.r
|-11K
|GBPJPY.r
|2K
|USDJPY.r
|-3.8K
|EURNZD.r
|15
|GBPAUD.r
|-3.4K
|GBPCAD.r
|3.3K
|USDAUD.r
|2.5K
|CADNZD.r
|690
|EURAUD.r
|2K
|CHFUSD.r
|2.9K
|GBPUSD.r
|950
|AUDJPY.r
|2.2K
|NZDCAD.r
|779
|CADJPY.r
|695
|EURUSD.r
|348
|EURCAD.r
|560
|NZDAUD.r
|507
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +15.95 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +40.77 USD
Макс. убыток в серии: -100.75 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CMCMarkets1-Global" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
7%
0
0
USD
USD
715
USD
USD
14
100%
168
60%
40%
1.19
0.34
USD
USD
17%
1:100