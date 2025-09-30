СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / FP8006 King Martingale Pro LV7 CCY 1001
Sau Fan Chu

FP8006 King Martingale Pro LV7 CCY 1001

Sau Fan Chu
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 7%
CMCMarkets1-Global
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
168
Прибыльных трейдов:
102 (60.71%)
Убыточных трейдов:
66 (39.29%)
Лучший трейд:
15.95 USD
Худший трейд:
-16.01 USD
Общая прибыль:
349.36 USD (42 844 pips)
Общий убыток:
-291.58 USD (41 865 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (40.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
40.95 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
39.63%
Макс. загрузка депозита:
16.07%
Последний трейд:
21 день
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.43
Длинных трейдов:
83 (49.40%)
Коротких трейдов:
85 (50.60%)
Профит фактор:
1.20
Мат. ожидание:
0.34 USD
Средняя прибыль:
3.43 USD
Средний убыток:
-4.42 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-100.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-100.75 USD (12)
Прирост в месяц:
5.96%
Годовой прогноз:
72.31%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
134.90 USD (15.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.98% (134.90 USD)
По эквити:
13.48% (91.48 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
CHFJPY.r 26
GBPJPY.r 25
USDJPY.r 18
EURNZD.r 15
GBPAUD.r 15
GBPCAD.r 12
USDAUD.r 12
CADNZD.r 10
EURAUD.r 9
CHFUSD.r 8
GBPUSD.r 7
AUDJPY.r 4
NZDCAD.r 2
CADJPY.r 2
EURUSD.r 1
EURCAD.r 1
NZDAUD.r 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
CHFJPY.r -64
GBPJPY.r 24
USDJPY.r -39
EURNZD.r 5
GBPAUD.r -23
GBPCAD.r 24
USDAUD.r 29
CADNZD.r 6
EURAUD.r 16
CHFUSD.r 29
GBPUSD.r 13
AUDJPY.r 18
NZDCAD.r 6
CADJPY.r 4
EURUSD.r 3
EURCAD.r 4
NZDAUD.r 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
CHFJPY.r -11K
GBPJPY.r 2K
USDJPY.r -3.8K
EURNZD.r 15
GBPAUD.r -3.4K
GBPCAD.r 3.3K
USDAUD.r 2.5K
CADNZD.r 690
EURAUD.r 2K
CHFUSD.r 2.9K
GBPUSD.r 950
AUDJPY.r 2.2K
NZDCAD.r 779
CADJPY.r 695
EURUSD.r 348
EURCAD.r 560
NZDAUD.r 507
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.95 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +40.77 USD
Макс. убыток в серии: -100.75 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CMCMarkets1-Global" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.29 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 11:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 13:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 20:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 15:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 00:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 15:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 14:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.30 14:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 14:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FP8006 King Martingale Pro LV7 CCY 1001
30 USD в месяц
7%
0
0
USD
715
USD
14
100%
168
60%
40%
1.19
0.34
USD
17%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.