トレード:
163
利益トレード:
83 (50.92%)
損失トレード:
80 (49.08%)
ベストトレード:
743.68 USD
最悪のトレード:
-432.90 USD
総利益:
2 215.39 USD (38 596 pips)
総損失:
-2 959.51 USD (50 433 pips)
最大連続の勝ち:
8 (74.49 USD)
最大連続利益:
753.79 USD (3)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
4.25%
最大入金額:
94.92%
最近のトレード:
16 日前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
35 分
リカバリーファクター:
-0.54
長いトレード:
68 (41.72%)
短いトレード:
95 (58.28%)
プロフィットファクター:
0.75
期待されたペイオフ:
-4.57 USD
平均利益:
26.69 USD
平均損失:
-36.99 USD
最大連続の負け:
8 (-1 233.78 USD)
最大連続損失:
-1 233.78 USD (8)
月間成長:
-40.26%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
759.92 USD
最大の:
1 383.58 USD (75.87%)
比較ドローダウン:
残高による:
57.98% (736.02 USD)
エクイティによる:
49.31% (262.40 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|163
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDu
|-744
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDu
|-12K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- ドローダウン
ベストトレード: +743.68 USD
最悪のトレード: -433 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +74.49 USD
最大連続損失: -1 233.78 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DupoinFuturesID-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
tester algoritma
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
-20%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
11
88%
163
50%
4%
0.74
-4.57
USD
USD
58%
1:500