SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / The Seven Key Ilham
Fakar Suhartami Pratama

The Seven Key Ilham

Fakar Suhartami Pratama
0 comentarios
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2025 -20%
DupoinFuturesID-Real
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
163
Transacciones Rentables:
83 (50.92%)
Transacciones Irrentables:
80 (49.08%)
Mejor transacción:
743.68 USD
Peor transacción:
-432.90 USD
Beneficio Bruto:
2 215.39 USD (38 596 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 959.51 USD (50 433 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (74.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
753.79 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
4.25%
Carga máxima del depósito:
94.92%
Último trade:
15 días
Trades a la semana:
22
Tiempo medio de espera:
35 minutos
Factor de Recuperación:
-0.54
Transacciones Largas:
68 (41.72%)
Transacciones Cortas:
95 (58.28%)
Factor de Beneficio:
0.75
Beneficio Esperado:
-4.57 USD
Beneficio medio:
26.69 USD
Pérdidas medias:
-36.99 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-1 233.78 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 233.78 USD (8)
Crecimiento al mes:
-40.26%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
88%
Reducción de balance:
Absoluto:
759.92 USD
Máxima:
1 383.58 USD (75.87%)
Reducción relativa:
De balance:
57.98% (736.02 USD)
De fondos:
49.31% (262.40 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDu 163
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDu -744
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDu -12K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +743.68 USD
Peor transacción: -433 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +74.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 233.78 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "DupoinFuturesID-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

tester algoritma
No hay comentarios
2025.12.18 15:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 09:08
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 03:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 04:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.09 08:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.02 01:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 00:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 09:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 09:13
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 01:13
Share of trading days is too low
2025.09.29 01:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.24 16:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 16:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 16:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.24 16:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.24 16:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
The Seven Key Ilham
999 USD al mes
-20%
0
0
USD
1.5K
USD
11
88%
163
50%
4%
0.74
-4.57
USD
58%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.