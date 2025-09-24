- Incremento
Total de Trades:
163
Transacciones Rentables:
83 (50.92%)
Transacciones Irrentables:
80 (49.08%)
Mejor transacción:
743.68 USD
Peor transacción:
-432.90 USD
Beneficio Bruto:
2 215.39 USD (38 596 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 959.51 USD (50 433 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (74.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
753.79 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
4.25%
Carga máxima del depósito:
94.92%
Último trade:
15 días
Trades a la semana:
22
Tiempo medio de espera:
35 minutos
Factor de Recuperación:
-0.54
Transacciones Largas:
68 (41.72%)
Transacciones Cortas:
95 (58.28%)
Factor de Beneficio:
0.75
Beneficio Esperado:
-4.57 USD
Beneficio medio:
26.69 USD
Pérdidas medias:
-36.99 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-1 233.78 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 233.78 USD (8)
Crecimiento al mes:
-40.26%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
88%
Reducción de balance:
Absoluto:
759.92 USD
Máxima:
1 383.58 USD (75.87%)
Reducción relativa:
De balance:
57.98% (736.02 USD)
De fondos:
49.31% (262.40 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|163
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSDu
|-744
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSDu
|-12K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Mejor transacción: +743.68 USD
Peor transacción: -433 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +74.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 233.78 USD
