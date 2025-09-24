- 成长
交易:
163
盈利交易:
83 (50.92%)
亏损交易:
80 (49.08%)
最好交易:
743.68 USD
最差交易:
-432.90 USD
毛利:
2 215.39 USD (38 596 pips)
毛利亏损:
-2 959.51 USD (50 433 pips)
最大连续赢利:
8 (74.49 USD)
最大连续盈利:
753.79 USD (3)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
4.25%
最大入金加载:
94.92%
最近交易:
14 几天前
每周交易:
22
平均持有时间:
35 分钟
采收率:
-0.54
长期交易:
68 (41.72%)
短期交易:
95 (58.28%)
利润因子:
0.75
预期回报:
-4.57 USD
平均利润:
26.69 USD
平均损失:
-36.99 USD
最大连续失误:
8 (-1 233.78 USD)
最大连续亏损:
-1 233.78 USD (8)
每月增长:
-40.26%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
759.92 USD
最大值:
1 383.58 USD (75.87%)
相对跌幅:
结余:
57.98% (736.02 USD)
净值:
49.31% (262.40 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|163
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDu
|-744
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDu
|-12K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
最好交易: +743.68 USD
最差交易: -433 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +74.49 USD
最大连续亏损: -1 233.78 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DupoinFuturesID-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
tester algoritma
