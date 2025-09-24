- Прирост
Всего трейдов:
163
Прибыльных трейдов:
83 (50.92%)
Убыточных трейдов:
80 (49.08%)
Лучший трейд:
743.68 USD
Худший трейд:
-432.90 USD
Общая прибыль:
2 215.39 USD (38 596 pips)
Общий убыток:
-2 959.51 USD (50 433 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (74.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
753.79 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
4.25%
Макс. загрузка депозита:
94.92%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
35 минут
Фактор восстановления:
-0.54
Длинных трейдов:
68 (41.72%)
Коротких трейдов:
95 (58.28%)
Профит фактор:
0.75
Мат. ожидание:
-4.57 USD
Средняя прибыль:
26.69 USD
Средний убыток:
-36.99 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-1 233.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 233.78 USD (8)
Прирост в месяц:
-40.26%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
759.92 USD
Максимальная:
1 383.58 USD (75.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.98% (736.02 USD)
По эквити:
49.31% (262.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|163
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDu
|-744
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDu
|-12K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Лучший трейд: +743.68 USD
Худший трейд: -433 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +74.49 USD
Макс. убыток в серии: -1 233.78 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DupoinFuturesID-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
