Сигналы / MetaTrader 5 / The Seven Key Ilham
Fakar Suhartami Pratama

The Seven Key Ilham

Fakar Suhartami Pratama
0 отзывов
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 -20%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
163
Прибыльных трейдов:
83 (50.92%)
Убыточных трейдов:
80 (49.08%)
Лучший трейд:
743.68 USD
Худший трейд:
-432.90 USD
Общая прибыль:
2 215.39 USD (38 596 pips)
Общий убыток:
-2 959.51 USD (50 433 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (74.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
753.79 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
4.25%
Макс. загрузка депозита:
94.92%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
35 минут
Фактор восстановления:
-0.54
Длинных трейдов:
68 (41.72%)
Коротких трейдов:
95 (58.28%)
Профит фактор:
0.75
Мат. ожидание:
-4.57 USD
Средняя прибыль:
26.69 USD
Средний убыток:
-36.99 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-1 233.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 233.78 USD (8)
Прирост в месяц:
-40.26%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
759.92 USD
Максимальная:
1 383.58 USD (75.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.98% (736.02 USD)
По эквити:
49.31% (262.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDu 163
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDu -744
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDu -12K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +743.68 USD
Худший трейд: -433 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +74.49 USD
Макс. убыток в серии: -1 233.78 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DupoinFuturesID-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

tester algoritma
Нет отзывов
2025.12.18 15:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 09:08
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 03:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 04:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.09 08:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.02 01:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 00:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 09:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 09:13
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 01:13
Share of trading days is too low
2025.09.29 01:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.24 16:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 16:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 16:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.24 16:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.24 16:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.