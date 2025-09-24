- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
163
Negociações com lucro:
83 (50.92%)
Negociações com perda:
80 (49.08%)
Melhor negociação:
743.68 USD
Pior negociação:
-432.90 USD
Lucro bruto:
2 215.39 USD (38 596 pips)
Perda bruta:
-2 959.51 USD (50 433 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (74.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
753.79 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
4.25%
Depósito máximo carregado:
94.92%
Último negócio:
15 dias atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
35 minutos
Fator de recuperação:
-0.54
Negociações longas:
68 (41.72%)
Negociações curtas:
95 (58.28%)
Fator de lucro:
0.75
Valor esperado:
-4.57 USD
Lucro médio:
26.69 USD
Perda média:
-36.99 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-1 233.78 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 233.78 USD (8)
Crescimento mensal:
-40.26%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
759.92 USD
Máximo:
1 383.58 USD (75.87%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
57.98% (736.02 USD)
Pelo Capital Líquido:
49.31% (262.40 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|163
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDu
|-744
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDu
|-12K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DupoinFuturesID-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
tester algoritma
Sem comentários
