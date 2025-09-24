SinaisSeções
Fakar Suhartami Pratama

The Seven Key Ilham

Fakar Suhartami Pratama
11 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -20%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
163
Negociações com lucro:
83 (50.92%)
Negociações com perda:
80 (49.08%)
Melhor negociação:
743.68 USD
Pior negociação:
-432.90 USD
Lucro bruto:
2 215.39 USD (38 596 pips)
Perda bruta:
-2 959.51 USD (50 433 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (74.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
753.79 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
4.25%
Depósito máximo carregado:
94.92%
Último negócio:
15 dias atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
35 minutos
Fator de recuperação:
-0.54
Negociações longas:
68 (41.72%)
Negociações curtas:
95 (58.28%)
Fator de lucro:
0.75
Valor esperado:
-4.57 USD
Lucro médio:
26.69 USD
Perda média:
-36.99 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-1 233.78 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 233.78 USD (8)
Crescimento mensal:
-40.26%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
759.92 USD
Máximo:
1 383.58 USD (75.87%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
57.98% (736.02 USD)
Pelo Capital Líquido:
49.31% (262.40 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDu 163
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDu -744
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDu -12K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +743.68 USD
Pior negociação: -433 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +74.49 USD
Máxima perda consecutiva: -1 233.78 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DupoinFuturesID-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

tester algoritma
Sem comentários
2025.12.18 15:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 09:08
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 03:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 04:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.09 08:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.02 01:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 00:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 09:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 09:13
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 01:13
Share of trading days is too low
2025.09.29 01:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.24 16:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 16:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 16:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.24 16:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.24 16:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
