- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
216
利益トレード:
206 (95.37%)
損失トレード:
10 (4.63%)
ベストトレード:
194.58 USD
最悪のトレード:
-568.08 USD
総利益:
2 340.20 USD (156 664 pips)
総損失:
-1 849.32 USD (98 106 pips)
最大連続の勝ち:
77 (893.93 USD)
最大連続利益:
893.93 USD (77)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
56.33%
最大入金額:
10.40%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
0.29
長いトレード:
216 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.27
期待されたペイオフ:
2.27 USD
平均利益:
11.36 USD
平均損失:
-184.93 USD
最大連続の負け:
6 (-1 712.53 USD)
最大連続損失:
-1 712.53 USD (6)
月間成長:
43.73%
年間予想:
530.57%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
565.72 USD
最大の:
1 712.53 USD (54.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
54.42% (1 712.53 USD)
エクイティによる:
59.19% (1 862.61 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|216
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|491
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|59K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +194.58 USD
最悪のトレード: -568 USD
最大連続の勝ち: 77
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +893.93 USD
最大連続損失: -1 712.53 USD
