Всего трейдов:
210
Прибыльных трейдов:
200 (95.23%)
Убыточных трейдов:
10 (4.76%)
Лучший трейд:
194.58 USD
Худший трейд:
-568.08 USD
Общая прибыль:
2 294.73 USD (152 121 pips)
Общий убыток:
-1 849.32 USD (98 106 pips)
Макс. серия выигрышей:
77 (893.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
893.93 USD (77)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
55.08%
Макс. загрузка депозита:
10.40%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
0.26
Длинных трейдов:
210 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
2.12 USD
Средняя прибыль:
11.47 USD
Средний убыток:
-184.93 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-1 712.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 712.53 USD (6)
Прирост в месяц:
46.98%
Годовой прогноз:
570.03%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
565.72 USD
Максимальная:
1 712.53 USD (54.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
54.42% (1 712.53 USD)
По эквити:
59.19% (1 862.61 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|210
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|445
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|54K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Лучший трейд: +194.58 USD
Худший трейд: -568 USD
Макс. серия выигрышей: 77
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +893.93 USD
Макс. убыток в серии: -1 712.53 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
