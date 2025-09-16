SignaleKategorien
Lim Tonny

ATI Serok Gold 6 Titik 5

Lim Tonny
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
15 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 22%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
218
Gewinntrades:
208 (95.41%)
Verlusttrades:
10 (4.59%)
Bester Trade:
194.58 USD
Schlechtester Trade:
-568.08 USD
Bruttoprofit:
2 365.34 USD (159 176 pips)
Bruttoverlust:
-1 849.32 USD (98 106 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
77 (893.93 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
893.93 USD (77)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
56.33%
Max deposit load:
10.40%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
0.30
Long-Positionen:
218 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
1.28
Mathematische Gewinnerwartung:
2.37 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.37 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-184.93 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-1 712.53 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 712.53 USD (6)
Wachstum pro Monat :
41.40%
Jahresprognose:
502.29%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
565.72 USD
Maximaler:
1 712.53 USD (54.42%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
54.42% (1 712.53 USD)
Kapital:
59.19% (1 862.61 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD 218
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD 516
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD 61K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +194.58 USD
Schlechtester Trade: -568 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 77
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +893.93 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 712.53 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.11 10:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.15% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 15:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 11:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 07:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 05:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 18:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 13:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 09:07
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.24 06:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 00:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 23:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 21:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 20:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 15:02
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 10:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 02:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.23 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 19:11
Share of trading days is too low
