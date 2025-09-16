- 자본
- 축소
트레이드:
222
이익 거래:
212 (95.49%)
손실 거래:
10 (4.50%)
최고의 거래:
194.58 USD
최악의 거래:
-568.08 USD
총 수익:
2 387.07 USD (161 347 pips)
총 손실:
-1 849.32 USD (98 106 pips)
연속 최대 이익:
77 (893.93 USD)
연속 최대 이익:
893.93 USD (77)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
59.62%
최대 입금량:
10.40%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
0.31
롱(주식매수):
222 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.29
기대수익:
2.42 USD
평균 이익:
11.26 USD
평균 손실:
-184.93 USD
연속 최대 손실:
6 (-1 712.53 USD)
연속 최대 손실:
-1 712.53 USD (6)
월별 성장률:
30.93%
연간 예측:
375.33%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
565.72 USD
최대한의:
1 712.53 USD (54.42%)
상대적 삭감:
잔고별:
54.42% (1 712.53 USD)
자본금별:
59.19% (1 862.61 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|222
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|538
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|63K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +194.58 USD
최악의 거래: -568 USD
연속 최대 이익: 77
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +893.93 USD
연속 최대 손실: -1 712.53 USD
