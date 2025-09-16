SeñalesSecciones
Lim Tonny

ATI Serok Gold 6 Titik 5

Lim Tonny
0 comentarios
Fiabilidad
15 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 20%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
216
Transacciones Rentables:
206 (95.37%)
Transacciones Irrentables:
10 (4.63%)
Mejor transacción:
194.58 USD
Peor transacción:
-568.08 USD
Beneficio Bruto:
2 340.20 USD (156 664 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 849.32 USD (98 106 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
77 (893.93 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
893.93 USD (77)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
56.33%
Carga máxima del depósito:
10.40%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
0.29
Transacciones Largas:
216 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
1.27
Beneficio Esperado:
2.27 USD
Beneficio medio:
11.36 USD
Pérdidas medias:
-184.93 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-1 712.53 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 712.53 USD (6)
Crecimiento al mes:
43.73%
Pronóstico anual:
530.57%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
565.72 USD
Máxima:
1 712.53 USD (54.42%)
Reducción relativa:
De balance:
54.42% (1 712.53 USD)
De fondos:
59.19% (1 862.61 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD 216
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD 491
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD 59K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +194.58 USD
Peor transacción: -568 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 77
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +893.93 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 712.53 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

