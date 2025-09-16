- Crescimento
Negociações:
216
Negociações com lucro:
206 (95.37%)
Negociações com perda:
10 (4.63%)
Melhor negociação:
194.58 USD
Pior negociação:
-568.08 USD
Lucro bruto:
2 340.20 USD (156 664 pips)
Perda bruta:
-1 849.32 USD (98 106 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
77 (893.93 USD)
Máximo lucro consecutivo:
893.93 USD (77)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
56.33%
Depósito máximo carregado:
10.40%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
0.29
Negociações longas:
216 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
2.27 USD
Lucro médio:
11.36 USD
Perda média:
-184.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-1 712.53 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 712.53 USD (6)
Crescimento mensal:
43.73%
Previsão anual:
530.57%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
565.72 USD
Máximo:
1 712.53 USD (54.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
54.42% (1 712.53 USD)
Pelo Capital Líquido:
59.19% (1 862.61 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|216
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|491
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|59K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +194.58 USD
Pior negociação: -568 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 77
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +893.93 USD
Máxima perda consecutiva: -1 712.53 USD
