- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
245
利益トレード:
235 (95.91%)
損失トレード:
10 (4.08%)
ベストトレード:
194.52 USD
最悪のトレード:
-570.54 USD
総利益:
2 255.95 USD (149 784 pips)
総損失:
-1 860.33 USD (98 497 pips)
最大連続の勝ち:
82 (823.69 USD)
最大連続利益:
823.69 USD (82)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
57.76%
最大入金額:
11.63%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
0.23
長いトレード:
245 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.21
期待されたペイオフ:
1.61 USD
平均利益:
9.60 USD
平均損失:
-186.03 USD
最大連続の負け:
6 (-1 725.09 USD)
最大連続損失:
-1 725.09 USD (6)
月間成長:
37.29%
年間予想:
452.47%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
714.32 USD
最大の:
1 725.09 USD (57.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
57.30% (1 725.09 USD)
エクイティによる:
61.87% (1 862.62 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|245
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|396
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|51K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +194.52 USD
最悪のトレード: -571 USD
最大連続の勝ち: 82
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +823.69 USD
最大連続損失: -1 725.09 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
10%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
15
100%
245
95%
58%
1.21
1.61
USD
USD
62%
1:500