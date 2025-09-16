- 자본
- 축소
트레이드:
249
이익 거래:
239 (95.98%)
손실 거래:
10 (4.02%)
최고의 거래:
194.52 USD
최악의 거래:
-570.54 USD
총 수익:
2 272.09 USD (151 396 pips)
총 손실:
-1 860.33 USD (98 497 pips)
연속 최대 이익:
82 (823.69 USD)
연속 최대 이익:
823.69 USD (82)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
60.56%
최대 입금량:
11.63%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
0.24
롱(주식매수):
249 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.22
기대수익:
1.65 USD
평균 이익:
9.51 USD
평균 손실:
-186.03 USD
연속 최대 손실:
6 (-1 725.09 USD)
연속 최대 손실:
-1 725.09 USD (6)
월별 성장률:
20.81%
연간 예측:
252.55%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
714.32 USD
최대한의:
1 725.09 USD (57.30%)
상대적 삭감:
잔고별:
57.30% (1 725.09 USD)
자본금별:
61.87% (1 862.62 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|249
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|412
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|53K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +194.52 USD
최악의 거래: -571 USD
연속 최대 이익: 82
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +823.69 USD
연속 최대 손실: -1 725.09 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
11%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
17
100%
249
95%
61%
1.22
1.65
USD
USD
62%
1:500