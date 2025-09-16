SinaisSeções
Lim Tonny

ATI Serok Gold 6 Titik 4

Lim Tonny
0 comentários
Confiabilidade
15 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 10%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
245
Negociações com lucro:
235 (95.91%)
Negociações com perda:
10 (4.08%)
Melhor negociação:
194.52 USD
Pior negociação:
-570.54 USD
Lucro bruto:
2 255.95 USD (149 784 pips)
Perda bruta:
-1 860.33 USD (98 497 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
82 (823.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
823.69 USD (82)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
57.76%
Depósito máximo carregado:
11.63%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
0.23
Negociações longas:
245 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.21
Valor esperado:
1.61 USD
Lucro médio:
9.60 USD
Perda média:
-186.03 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-1 725.09 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 725.09 USD (6)
Crescimento mensal:
37.29%
Previsão anual:
452.47%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
714.32 USD
Máximo:
1 725.09 USD (57.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
57.30% (1 725.09 USD)
Pelo Capital Líquido:
61.87% (1 862.62 USD)

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD 245
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD 396
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD 51K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +194.52 USD
Pior negociação: -571 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 82
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +823.69 USD
Máxima perda consecutiva: -1 725.09 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2025.12.17 13:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.08% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 15:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.03 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 07:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 06:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 05:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 05:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 18:48
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 14:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 09:07
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.24 05:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 03:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 02:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 00:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 23:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 21:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 20:31
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 18:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 15:02
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
