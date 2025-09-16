- Crescimento
Negociações:
245
Negociações com lucro:
235 (95.91%)
Negociações com perda:
10 (4.08%)
Melhor negociação:
194.52 USD
Pior negociação:
-570.54 USD
Lucro bruto:
2 255.95 USD (149 784 pips)
Perda bruta:
-1 860.33 USD (98 497 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
82 (823.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
823.69 USD (82)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
57.76%
Depósito máximo carregado:
11.63%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
0.23
Negociações longas:
245 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.21
Valor esperado:
1.61 USD
Lucro médio:
9.60 USD
Perda média:
-186.03 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-1 725.09 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 725.09 USD (6)
Crescimento mensal:
37.29%
Previsão anual:
452.47%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
714.32 USD
Máximo:
1 725.09 USD (57.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
57.30% (1 725.09 USD)
Pelo Capital Líquido:
61.87% (1 862.62 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|245
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|396
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|51K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +194.52 USD
Pior negociação: -571 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 82
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +823.69 USD
Máxima perda consecutiva: -1 725.09 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
10%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
15
100%
245
95%
58%
1.21
1.61
USD
USD
62%
1:500