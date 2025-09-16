- Прирост
Всего трейдов:
237
Прибыльных трейдов:
227 (95.78%)
Убыточных трейдов:
10 (4.22%)
Лучший трейд:
194.52 USD
Худший трейд:
-570.54 USD
Общая прибыль:
2 218.08 USD (146 003 pips)
Общий убыток:
-1 860.33 USD (98 497 pips)
Макс. серия выигрышей:
82 (823.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
823.69 USD (82)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
56.56%
Макс. загрузка депозита:
11.63%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
0.21
Длинных трейдов:
237 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
1.51 USD
Средняя прибыль:
9.77 USD
Средний убыток:
-186.03 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-1 725.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 725.09 USD (6)
Прирост в месяц:
39.69%
Годовой прогноз:
481.59%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
714.32 USD
Максимальная:
1 725.09 USD (57.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.30% (1 725.09 USD)
По эквити:
61.87% (1 862.62 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|237
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|358
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|48K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Лучший трейд: +194.52 USD
Худший трейд: -571 USD
Макс. серия выигрышей: 82
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +823.69 USD
Макс. убыток в серии: -1 725.09 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
