- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
238
盈利交易:
228 (95.79%)
亏损交易:
10 (4.20%)
最好交易:
194.52 USD
最差交易:
-570.54 USD
毛利:
2 227.61 USD (146 955 pips)
毛利亏损:
-1 860.33 USD (98 497 pips)
最大连续赢利:
82 (823.69 USD)
最大连续盈利:
823.69 USD (82)
夏普比率:
0.04
交易活动:
56.56%
最大入金加载:
11.63%
最近交易:
9 几分钟前
每周交易:
17
平均持有时间:
11 小时
采收率:
0.21
长期交易:
238 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.20
预期回报:
1.54 USD
平均利润:
9.77 USD
平均损失:
-186.03 USD
最大连续失误:
6 (-1 725.09 USD)
最大连续亏损:
-1 725.09 USD (6)
每月增长:
36.77%
年度预测:
446.19%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
714.32 USD
最大值:
1 725.09 USD (57.30%)
相对跌幅:
结余:
57.30% (1 725.09 USD)
净值:
61.87% (1 862.62 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|238
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|367
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|48K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +194.52 USD
最差交易: -571 USD
最大连续赢利: 82
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +823.69 USD
最大连续亏损: -1 725.09 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
9%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
15
100%
238
95%
57%
1.19
1.54
USD
USD
62%
1:500