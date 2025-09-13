- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
107
利益トレード:
85 (79.43%)
損失トレード:
22 (20.56%)
ベストトレード:
12.92 EUR
最悪のトレード:
-11.34 EUR
総利益:
212.59 EUR (11 597 pips)
総損失:
-94.60 EUR (4 906 pips)
最大連続の勝ち:
11 (21.19 EUR)
最大連続利益:
32.79 EUR (10)
シャープレシオ:
0.29
取引アクティビティ:
72.21%
最大入金額:
5.00%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
8.19
長いトレード:
58 (54.21%)
短いトレード:
49 (45.79%)
プロフィットファクター:
2.25
期待されたペイオフ:
1.10 EUR
平均利益:
2.50 EUR
平均損失:
-4.30 EUR
最大連続の負け:
2 (-14.41 EUR)
最大連続損失:
-14.41 EUR (2)
月間成長:
3.80%
年間予想:
46.09%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
8.34 EUR
最大の:
14.41 EUR (2.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.59% (14.25 EUR)
エクイティによる:
20.40% (123.05 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|107
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|135
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|6.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +12.92 EUR
最悪のトレード: -11 EUR
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +21.19 EUR
最大連続損失: -14.41 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axi-US16-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
23%
0
0
USD
USD
625
EUR
EUR
18
100%
107
79%
72%
2.24
1.10
EUR
EUR
20%
1:500