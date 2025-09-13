- Прирост
Всего трейдов:
107
Прибыльных трейдов:
85 (79.43%)
Убыточных трейдов:
22 (20.56%)
Лучший трейд:
12.92 EUR
Худший трейд:
-11.34 EUR
Общая прибыль:
212.59 EUR (11 597 pips)
Общий убыток:
-94.60 EUR (4 906 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (21.19 EUR)
Макс. прибыль в серии:
32.79 EUR (10)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
72.21%
Макс. загрузка депозита:
5.00%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
8.19
Длинных трейдов:
58 (54.21%)
Коротких трейдов:
49 (45.79%)
Профит фактор:
2.25
Мат. ожидание:
1.10 EUR
Средняя прибыль:
2.50 EUR
Средний убыток:
-4.30 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-14.41 EUR)
Макс. убыток в серии:
-14.41 EUR (2)
Прирост в месяц:
3.80%
Годовой прогноз:
46.09%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.34 EUR
Максимальная:
14.41 EUR (2.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.59% (14.25 EUR)
По эквити:
20.40% (123.05 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|107
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|135
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|6.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +12.92 EUR
Худший трейд: -11 EUR
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +21.19 EUR
Макс. убыток в серии: -14.41 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US16-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
