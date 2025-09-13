СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Top Gun
Salvatore Ardito

Top Gun

Salvatore Ardito
0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 23%
Axi-US16-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
107
Прибыльных трейдов:
85 (79.43%)
Убыточных трейдов:
22 (20.56%)
Лучший трейд:
12.92 EUR
Худший трейд:
-11.34 EUR
Общая прибыль:
212.59 EUR (11 597 pips)
Общий убыток:
-94.60 EUR (4 906 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (21.19 EUR)
Макс. прибыль в серии:
32.79 EUR (10)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
72.21%
Макс. загрузка депозита:
5.00%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
8.19
Длинных трейдов:
58 (54.21%)
Коротких трейдов:
49 (45.79%)
Профит фактор:
2.25
Мат. ожидание:
1.10 EUR
Средняя прибыль:
2.50 EUR
Средний убыток:
-4.30 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-14.41 EUR)
Макс. убыток в серии:
-14.41 EUR (2)
Прирост в месяц:
3.80%
Годовой прогноз:
46.09%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.34 EUR
Максимальная:
14.41 EUR (2.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.59% (14.25 EUR)
По эквити:
20.40% (123.05 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 107
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 135
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 6.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +12.92 EUR
Худший трейд: -11 EUR
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +21.19 EUR
Макс. убыток в серии: -14.41 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US16-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

top
Нет отзывов
2026.01.05 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 15:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 09:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 00:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.15 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 14:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.19 07:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 07:33
Share of trading days is too low
2025.09.15 07:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.13 17:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.13 17:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.13 15:46
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.13 15:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.13 15:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Top Gun
50 USD в месяц
23%
0
0
USD
625
EUR
18
100%
107
79%
72%
2.24
1.10
EUR
20%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.