SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Top Gun
Salvatore Ardito

Top Gun

Salvatore Ardito
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
18 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 23%
Axi-US16-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
107
Gewinntrades:
85 (79.43%)
Verlusttrades:
22 (20.56%)
Bester Trade:
12.92 EUR
Schlechtester Trade:
-11.34 EUR
Bruttoprofit:
212.59 EUR (11 597 pips)
Bruttoverlust:
-94.60 EUR (4 906 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (21.19 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
32.79 EUR (10)
Sharpe Ratio:
0.29
Trading-Aktivität:
72.21%
Max deposit load:
5.00%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
8.19
Long-Positionen:
58 (54.21%)
Short-Positionen:
49 (45.79%)
Profit-Faktor:
2.25
Mathematische Gewinnerwartung:
1.10 EUR
Durchschnittlicher Profit:
2.50 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-4.30 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-14.41 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-14.41 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
3.80%
Jahresprognose:
46.09%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
8.34 EUR
Maximaler:
14.41 EUR (2.39%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.59% (14.25 EUR)
Kapital:
20.40% (123.05 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 107
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 135
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 6.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +12.92 EUR
Schlechtester Trade: -11 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +21.19 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -14.41 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Axi-US16-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

top
Keine Bewertungen
2026.01.05 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 15:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 09:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 00:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.15 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 14:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.19 07:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 07:33
Share of trading days is too low
2025.09.15 07:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.13 17:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.13 17:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.13 15:46
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.13 15:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.13 15:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Top Gun
50 USD pro Monat
23%
0
0
USD
625
EUR
18
100%
107
79%
72%
2.24
1.10
EUR
20%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.