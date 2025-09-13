- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
107
盈利交易:
85 (79.43%)
亏损交易:
22 (20.56%)
最好交易:
12.92 EUR
最差交易:
-11.34 EUR
毛利:
212.59 EUR (11 597 pips)
毛利亏损:
-94.60 EUR (4 906 pips)
最大连续赢利:
11 (21.19 EUR)
最大连续盈利:
32.79 EUR (10)
夏普比率:
0.29
交易活动:
72.21%
最大入金加载:
5.00%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
2 天
采收率:
8.19
长期交易:
58 (54.21%)
短期交易:
49 (45.79%)
利润因子:
2.25
预期回报:
1.10 EUR
平均利润:
2.50 EUR
平均损失:
-4.30 EUR
最大连续失误:
2 (-14.41 EUR)
最大连续亏损:
-14.41 EUR (2)
每月增长:
3.80%
年度预测:
46.09%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
8.34 EUR
最大值:
14.41 EUR (2.39%)
相对跌幅:
结余:
2.59% (14.25 EUR)
净值:
20.40% (123.05 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|107
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|135
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|6.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +12.92 EUR
最差交易: -11 EUR
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +21.19 EUR
最大连续亏损: -14.41 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Axi-US16-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
top
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
23%
0
0
USD
USD
625
EUR
EUR
18
100%
107
79%
72%
2.24
1.10
EUR
EUR
20%
1:500