- 자본
- 축소
트레이드:
107
이익 거래:
85 (79.43%)
손실 거래:
22 (20.56%)
최고의 거래:
12.92 EUR
최악의 거래:
-11.34 EUR
총 수익:
212.59 EUR (11 597 pips)
총 손실:
-94.60 EUR (4 906 pips)
연속 최대 이익:
11 (21.19 EUR)
연속 최대 이익:
32.79 EUR (10)
샤프 비율:
0.29
거래 활동:
72.21%
최대 입금량:
5.00%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
8.19
롱(주식매수):
58 (54.21%)
숏(주식차입매도):
49 (45.79%)
수익 요인:
2.25
기대수익:
1.10 EUR
평균 이익:
2.50 EUR
평균 손실:
-4.30 EUR
연속 최대 손실:
2 (-14.41 EUR)
연속 최대 손실:
-14.41 EUR (2)
월별 성장률:
3.80%
연간 예측:
46.09%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
8.34 EUR
최대한의:
14.41 EUR (2.39%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.59% (14.25 EUR)
자본금별:
20.40% (123.05 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|107
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|135
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|6.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Axi-US16-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
top
리뷰 없음
