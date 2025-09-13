- Crescimento
Negociações:
107
Negociações com lucro:
85 (79.43%)
Negociações com perda:
22 (20.56%)
Melhor negociação:
12.92 EUR
Pior negociação:
-11.34 EUR
Lucro bruto:
212.59 EUR (11 597 pips)
Perda bruta:
-94.60 EUR (4 906 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (21.19 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
32.79 EUR (10)
Índice de Sharpe:
0.29
Atividade de negociação:
72.21%
Depósito máximo carregado:
5.00%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
8.19
Negociações longas:
58 (54.21%)
Negociações curtas:
49 (45.79%)
Fator de lucro:
2.25
Valor esperado:
1.10 EUR
Lucro médio:
2.50 EUR
Perda média:
-4.30 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-14.41 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-14.41 EUR (2)
Crescimento mensal:
3.80%
Previsão anual:
46.09%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
8.34 EUR
Máximo:
14.41 EUR (2.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.59% (14.25 EUR)
Pelo Capital Líquido:
20.40% (123.05 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|107
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|135
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|6.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +12.92 EUR
Pior negociação: -11 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +21.19 EUR
Máxima perda consecutiva: -14.41 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US16-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
