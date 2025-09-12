- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
373
利益トレード:
281 (75.33%)
損失トレード:
92 (24.66%)
ベストトレード:
290.03 USD
最悪のトレード:
-315.48 USD
総利益:
5 182.85 USD (1 118 401 pips)
総損失:
-3 805.57 USD (931 870 pips)
最大連続の勝ち:
20 (138.78 USD)
最大連続利益:
581.44 USD (13)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
98.23%
最大入金額:
5.58%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
34
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
4.30
長いトレード:
213 (57.10%)
短いトレード:
160 (42.90%)
プロフィットファクター:
1.36
期待されたペイオフ:
3.69 USD
平均利益:
18.44 USD
平均損失:
-41.36 USD
最大連続の負け:
3 (-151.01 USD)
最大連続損失:
-315.48 USD (1)
月間成長:
10.77%
年間予想:
130.67%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
136.82 USD
最大の:
320.64 USD (58.87%)
比較ドローダウン:
残高による:
49.28% (255.67 USD)
エクイティによる:
44.16% (1 145.15 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD#
|269
|BTCUSD#
|17
|EURGBP#
|9
|AUDCHF#
|8
|GBPUSD#
|8
|EURUSD#
|7
|AUDNZD#
|6
|GBPCAD#
|6
|GBPJPY#
|5
|EURCAD#
|5
|USDJPY#
|4
|EURJPY#
|4
|GBPCHF#
|3
|AUDCAD#
|3
|EURCHF#
|3
|USDCHF#
|3
|EURNZD#
|2
|USDCAD#
|2
|EURAUD#
|2
|NZDCHF#
|2
|NZDCAD#
|1
|GBPNZD#
|1
|AUDJPY#
|1
|NZDUSD#
|1
|AUDUSD#
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD#
|1.3K
|BTCUSD#
|16
|EURGBP#
|9
|AUDCHF#
|4
|GBPUSD#
|20
|EURUSD#
|30
|AUDNZD#
|-28
|GBPCAD#
|15
|GBPJPY#
|-2
|EURCAD#
|30
|USDJPY#
|-24
|EURJPY#
|-7
|GBPCHF#
|-9
|AUDCAD#
|15
|EURCHF#
|46
|USDCHF#
|-2
|EURNZD#
|5
|USDCAD#
|-21
|EURAUD#
|26
|NZDCHF#
|-15
|NZDCAD#
|0
|GBPNZD#
|-2
|AUDJPY#
|-6
|NZDUSD#
|1
|AUDUSD#
|-12
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD#
|127K
|BTCUSD#
|57K
|EURGBP#
|351
|AUDCHF#
|372
|GBPUSD#
|-818
|EURUSD#
|1.2K
|AUDNZD#
|-1.6K
|GBPCAD#
|1.2K
|GBPJPY#
|-48
|EURCAD#
|1.8K
|USDJPY#
|-1.5K
|EURJPY#
|-586
|GBPCHF#
|-366
|AUDCAD#
|1.1K
|EURCHF#
|1.8K
|USDCHF#
|-132
|EURNZD#
|836
|USDCAD#
|-1.4K
|EURAUD#
|2K
|NZDCHF#
|-396
|NZDCAD#
|33
|GBPNZD#
|-150
|AUDJPY#
|-284
|NZDUSD#
|63
|AUDUSD#
|-400
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +290.03 USD
最悪のトレード: -315 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +138.78 USD
最大連続損失: -151.01 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
1, past performance is not the account to ensure that a future returns, foreign exchange risk, the investment need to be careful!
2, my trading system is relatively stable, control risks as far as possible;
3, documentary, users will need to fund net worth more than $3000, set up the documentary proportion less than 60%（Use no more than：less than 60%）
