Xin Tan

V I P E R

Xin Tan
レビュー0件
信頼性
20週間
0 / 0 USD
月額  39  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 129%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
373
利益トレード:
281 (75.33%)
損失トレード:
92 (24.66%)
ベストトレード:
290.03 USD
最悪のトレード:
-315.48 USD
総利益:
5 182.85 USD (1 118 401 pips)
総損失:
-3 805.57 USD (931 870 pips)
最大連続の勝ち:
20 (138.78 USD)
最大連続利益:
581.44 USD (13)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
98.23%
最大入金額:
5.58%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
34
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
4.30
長いトレード:
213 (57.10%)
短いトレード:
160 (42.90%)
プロフィットファクター:
1.36
期待されたペイオフ:
3.69 USD
平均利益:
18.44 USD
平均損失:
-41.36 USD
最大連続の負け:
3 (-151.01 USD)
最大連続損失:
-315.48 USD (1)
月間成長:
10.77%
年間予想:
130.67%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
136.82 USD
最大の:
320.64 USD (58.87%)
比較ドローダウン:
残高による:
49.28% (255.67 USD)
エクイティによる:
44.16% (1 145.15 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD# 269
BTCUSD# 17
EURGBP# 9
AUDCHF# 8
GBPUSD# 8
EURUSD# 7
AUDNZD# 6
GBPCAD# 6
GBPJPY# 5
EURCAD# 5
USDJPY# 4
EURJPY# 4
GBPCHF# 3
AUDCAD# 3
EURCHF# 3
USDCHF# 3
EURNZD# 2
USDCAD# 2
EURAUD# 2
NZDCHF# 2
NZDCAD# 1
GBPNZD# 1
AUDJPY# 1
NZDUSD# 1
AUDUSD# 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD# 1.3K
BTCUSD# 16
EURGBP# 9
AUDCHF# 4
GBPUSD# 20
EURUSD# 30
AUDNZD# -28
GBPCAD# 15
GBPJPY# -2
EURCAD# 30
USDJPY# -24
EURJPY# -7
GBPCHF# -9
AUDCAD# 15
EURCHF# 46
USDCHF# -2
EURNZD# 5
USDCAD# -21
EURAUD# 26
NZDCHF# -15
NZDCAD# 0
GBPNZD# -2
AUDJPY# -6
NZDUSD# 1
AUDUSD# -12
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD# 127K
BTCUSD# 57K
EURGBP# 351
AUDCHF# 372
GBPUSD# -818
EURUSD# 1.2K
AUDNZD# -1.6K
GBPCAD# 1.2K
GBPJPY# -48
EURCAD# 1.8K
USDJPY# -1.5K
EURJPY# -586
GBPCHF# -366
AUDCAD# 1.1K
EURCHF# 1.8K
USDCHF# -132
EURNZD# 836
USDCAD# -1.4K
EURAUD# 2K
NZDCHF# -396
NZDCAD# 33
GBPNZD# -150
AUDJPY# -284
NZDUSD# 63
AUDUSD# -400
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +290.03 USD
最悪のトレード: -315 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +138.78 USD
最大連続損失: -151.01 USD

1, past performance is not the account to ensure that a future returns, foreign exchange risk, the investment need to be careful!
2, my trading system is relatively stable, control risks as far as possible;
3, documentary, users will need to fund net worth more than $3000, set up the documentary proportion less than 60%（Use no more than：less than 60%）
レビューなし
