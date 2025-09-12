SignaleKategorien
Xin Tan

V I P E R

Xin Tan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
20 Wochen
0 / 0 USD
Für 39 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 124%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
381
Gewinntrades:
285 (74.80%)
Verlusttrades:
96 (25.20%)
Bester Trade:
290.03 USD
Schlechtester Trade:
-315.48 USD
Bruttoprofit:
5 216.94 USD (1 121 260 pips)
Bruttoverlust:
-3 948.36 USD (941 410 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (138.78 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
581.44 USD (13)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
98.23%
Max deposit load:
5.58%
Letzter Trade:
12 Minuten
Trades pro Woche:
28
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
3.96
Long-Positionen:
220 (57.74%)
Short-Positionen:
161 (42.26%)
Profit-Faktor:
1.32
Mathematische Gewinnerwartung:
3.33 USD
Durchschnittlicher Profit:
18.31 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-41.13 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-151.01 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-315.48 USD (1)
Wachstum pro Monat :
10.37%
Jahresprognose:
125.85%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
136.82 USD
Maximaler:
320.64 USD (58.87%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
49.28% (255.67 USD)
Kapital:
44.16% (1 145.15 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD# 272
BTCUSD# 17
EURGBP# 12
AUDCHF# 8
GBPUSD# 8
EURUSD# 7
AUDNZD# 6
GBPCAD# 6
GBPJPY# 5
EURCAD# 5
USDJPY# 4
EURJPY# 4
USDCHF# 4
GBPCHF# 3
AUDCAD# 3
USDCAD# 3
EURCHF# 3
EURNZD# 2
EURAUD# 2
NZDCHF# 2
NZDCAD# 1
GBPNZD# 1
AUDJPY# 1
NZDUSD# 1
AUDUSD# 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD# 1.3K
BTCUSD# 16
EURGBP# -10
AUDCHF# 4
GBPUSD# 20
EURUSD# 30
AUDNZD# -28
GBPCAD# 15
GBPJPY# -2
EURCAD# 30
USDJPY# -24
EURJPY# -7
USDCHF# 2
GBPCHF# -9
AUDCAD# 15
USDCAD# -77
EURCHF# 46
EURNZD# 5
EURAUD# 26
NZDCHF# -15
NZDCAD# 0
GBPNZD# -2
AUDJPY# -6
NZDUSD# 1
AUDUSD# -12
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD# 123K
BTCUSD# 57K
EURGBP# -188
AUDCHF# 372
GBPUSD# -818
EURUSD# 1.2K
AUDNZD# -1.6K
GBPCAD# 1.2K
GBPJPY# -48
EURCAD# 1.8K
USDJPY# -1.5K
EURJPY# -586
USDCHF# 43
GBPCHF# -366
AUDCAD# 1.1K
USDCAD# -4K
EURCHF# 1.8K
EURNZD# 836
EURAUD# 2K
NZDCHF# -396
NZDCAD# 33
GBPNZD# -150
AUDJPY# -284
NZDUSD# 63
AUDUSD# -400
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +290.03 USD
Schlechtester Trade: -315 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +138.78 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -151.01 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-MT5 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

1, past performance is not the account to ensure that a future returns, foreign exchange risk, the investment need to be careful!
2, my trading system is relatively stable, control risks as far as possible;
3, documentary, users will need to fund net worth more than $3000, set up the documentary proportion less than 60%（Use no more than：less than 60%）
