- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
381
Gewinntrades:
285 (74.80%)
Verlusttrades:
96 (25.20%)
Bester Trade:
290.03 USD
Schlechtester Trade:
-315.48 USD
Bruttoprofit:
5 216.94 USD (1 121 260 pips)
Bruttoverlust:
-3 948.36 USD (941 410 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (138.78 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
581.44 USD (13)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
98.23%
Max deposit load:
5.58%
Letzter Trade:
12 Minuten
Trades pro Woche:
28
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
3.96
Long-Positionen:
220 (57.74%)
Short-Positionen:
161 (42.26%)
Profit-Faktor:
1.32
Mathematische Gewinnerwartung:
3.33 USD
Durchschnittlicher Profit:
18.31 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-41.13 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-151.01 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-315.48 USD (1)
Wachstum pro Monat :
10.37%
Jahresprognose:
125.85%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
136.82 USD
Maximaler:
320.64 USD (58.87%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
49.28% (255.67 USD)
Kapital:
44.16% (1 145.15 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLD#
|272
|BTCUSD#
|17
|EURGBP#
|12
|AUDCHF#
|8
|GBPUSD#
|8
|EURUSD#
|7
|AUDNZD#
|6
|GBPCAD#
|6
|GBPJPY#
|5
|EURCAD#
|5
|USDJPY#
|4
|EURJPY#
|4
|USDCHF#
|4
|GBPCHF#
|3
|AUDCAD#
|3
|USDCAD#
|3
|EURCHF#
|3
|EURNZD#
|2
|EURAUD#
|2
|NZDCHF#
|2
|NZDCAD#
|1
|GBPNZD#
|1
|AUDJPY#
|1
|NZDUSD#
|1
|AUDUSD#
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLD#
|1.3K
|BTCUSD#
|16
|EURGBP#
|-10
|AUDCHF#
|4
|GBPUSD#
|20
|EURUSD#
|30
|AUDNZD#
|-28
|GBPCAD#
|15
|GBPJPY#
|-2
|EURCAD#
|30
|USDJPY#
|-24
|EURJPY#
|-7
|USDCHF#
|2
|GBPCHF#
|-9
|AUDCAD#
|15
|USDCAD#
|-77
|EURCHF#
|46
|EURNZD#
|5
|EURAUD#
|26
|NZDCHF#
|-15
|NZDCAD#
|0
|GBPNZD#
|-2
|AUDJPY#
|-6
|NZDUSD#
|1
|AUDUSD#
|-12
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLD#
|123K
|BTCUSD#
|57K
|EURGBP#
|-188
|AUDCHF#
|372
|GBPUSD#
|-818
|EURUSD#
|1.2K
|AUDNZD#
|-1.6K
|GBPCAD#
|1.2K
|GBPJPY#
|-48
|EURCAD#
|1.8K
|USDJPY#
|-1.5K
|EURJPY#
|-586
|USDCHF#
|43
|GBPCHF#
|-366
|AUDCAD#
|1.1K
|USDCAD#
|-4K
|EURCHF#
|1.8K
|EURNZD#
|836
|EURAUD#
|2K
|NZDCHF#
|-396
|NZDCAD#
|33
|GBPNZD#
|-150
|AUDJPY#
|-284
|NZDUSD#
|63
|AUDUSD#
|-400
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-MT5 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
1, past performance is not the account to ensure that a future returns, foreign exchange risk, the investment need to be careful!
2, my trading system is relatively stable, control risks as far as possible;
3, documentary, users will need to fund net worth more than $3000, set up the documentary proportion less than 60%（Use no more than：less than 60%）
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
39 USD pro Monat
124%
0
0
USD
USD
4.8K
USD
USD
20
0%
381
74%
98%
1.32
3.33
USD
USD
49%
1:500