СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / V I P E R
Xin Tan

V I P E R

Xin Tan
0 отзывов
Надежность
19 недель
0 / 0 USD
Копировать за 39 USD в месяц
прирост с 2025 128%
XMGlobal-MT5 4
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
372
Прибыльных трейдов:
280 (75.26%)
Убыточных трейдов:
92 (24.73%)
Лучший трейд:
290.03 USD
Худший трейд:
-315.48 USD
Общая прибыль:
5 167.62 USD (1 116 878 pips)
Общий убыток:
-3 805.57 USD (931 870 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (138.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
581.44 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
98.23%
Макс. загрузка депозита:
5.58%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
41
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
4.25
Длинных трейдов:
212 (56.99%)
Коротких трейдов:
160 (43.01%)
Профит фактор:
1.36
Мат. ожидание:
3.66 USD
Средняя прибыль:
18.46 USD
Средний убыток:
-41.36 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-151.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-315.48 USD (1)
Прирост в месяц:
5.56%
Годовой прогноз:
67.44%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
136.82 USD
Максимальная:
320.64 USD (58.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.28% (255.67 USD)
По эквити:
44.16% (1 145.15 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD# 268
BTCUSD# 17
EURGBP# 9
AUDCHF# 8
GBPUSD# 8
EURUSD# 7
AUDNZD# 6
GBPCAD# 6
GBPJPY# 5
EURCAD# 5
USDJPY# 4
EURJPY# 4
GBPCHF# 3
AUDCAD# 3
EURCHF# 3
USDCHF# 3
EURNZD# 2
USDCAD# 2
EURAUD# 2
NZDCHF# 2
NZDCAD# 1
GBPNZD# 1
AUDJPY# 1
NZDUSD# 1
AUDUSD# 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD# 1.3K
BTCUSD# 16
EURGBP# 9
AUDCHF# 4
GBPUSD# 20
EURUSD# 30
AUDNZD# -28
GBPCAD# 15
GBPJPY# -2
EURCAD# 30
USDJPY# -24
EURJPY# -7
GBPCHF# -9
AUDCAD# 15
EURCHF# 46
USDCHF# -2
EURNZD# 5
USDCAD# -21
EURAUD# 26
NZDCHF# -15
NZDCAD# 0
GBPNZD# -2
AUDJPY# -6
NZDUSD# 1
AUDUSD# -12
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD# 125K
BTCUSD# 57K
EURGBP# 351
AUDCHF# 372
GBPUSD# -818
EURUSD# 1.2K
AUDNZD# -1.6K
GBPCAD# 1.2K
GBPJPY# -48
EURCAD# 1.8K
USDJPY# -1.5K
EURJPY# -586
GBPCHF# -366
AUDCAD# 1.1K
EURCHF# 1.8K
USDCHF# -132
EURNZD# 836
USDCAD# -1.4K
EURAUD# 2K
NZDCHF# -396
NZDCAD# 33
GBPNZD# -150
AUDJPY# -284
NZDUSD# 63
AUDUSD# -400
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +290.03 USD
Худший трейд: -315 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +138.78 USD
Макс. убыток в серии: -151.01 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

1, past performance is not the account to ensure that a future returns, foreign exchange risk, the investment need to be careful!
2, my trading system is relatively stable, control risks as far as possible;
3, documentary, users will need to fund net worth more than $3000, set up the documentary proportion less than 60%（Use no more than：less than 60%）
Нет отзывов
2025.12.04 03:38
No swaps are charged on the signal account
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 10:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 09:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 06:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 16:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 18:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 17:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 14:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 10:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
V I P E R
39 USD в месяц
128%
0
0
USD
4.9K
USD
19
0%
372
75%
98%
1.35
3.66
USD
49%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.