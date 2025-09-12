- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
372
Прибыльных трейдов:
280 (75.26%)
Убыточных трейдов:
92 (24.73%)
Лучший трейд:
290.03 USD
Худший трейд:
-315.48 USD
Общая прибыль:
5 167.62 USD (1 116 878 pips)
Общий убыток:
-3 805.57 USD (931 870 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (138.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
581.44 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
98.23%
Макс. загрузка депозита:
5.58%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
41
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
4.25
Длинных трейдов:
212 (56.99%)
Коротких трейдов:
160 (43.01%)
Профит фактор:
1.36
Мат. ожидание:
3.66 USD
Средняя прибыль:
18.46 USD
Средний убыток:
-41.36 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-151.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-315.48 USD (1)
Прирост в месяц:
5.56%
Годовой прогноз:
67.44%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
136.82 USD
Максимальная:
320.64 USD (58.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.28% (255.67 USD)
По эквити:
44.16% (1 145.15 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD#
|268
|BTCUSD#
|17
|EURGBP#
|9
|AUDCHF#
|8
|GBPUSD#
|8
|EURUSD#
|7
|AUDNZD#
|6
|GBPCAD#
|6
|GBPJPY#
|5
|EURCAD#
|5
|USDJPY#
|4
|EURJPY#
|4
|GBPCHF#
|3
|AUDCAD#
|3
|EURCHF#
|3
|USDCHF#
|3
|EURNZD#
|2
|USDCAD#
|2
|EURAUD#
|2
|NZDCHF#
|2
|NZDCAD#
|1
|GBPNZD#
|1
|AUDJPY#
|1
|NZDUSD#
|1
|AUDUSD#
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD#
|1.3K
|BTCUSD#
|16
|EURGBP#
|9
|AUDCHF#
|4
|GBPUSD#
|20
|EURUSD#
|30
|AUDNZD#
|-28
|GBPCAD#
|15
|GBPJPY#
|-2
|EURCAD#
|30
|USDJPY#
|-24
|EURJPY#
|-7
|GBPCHF#
|-9
|AUDCAD#
|15
|EURCHF#
|46
|USDCHF#
|-2
|EURNZD#
|5
|USDCAD#
|-21
|EURAUD#
|26
|NZDCHF#
|-15
|NZDCAD#
|0
|GBPNZD#
|-2
|AUDJPY#
|-6
|NZDUSD#
|1
|AUDUSD#
|-12
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD#
|125K
|BTCUSD#
|57K
|EURGBP#
|351
|AUDCHF#
|372
|GBPUSD#
|-818
|EURUSD#
|1.2K
|AUDNZD#
|-1.6K
|GBPCAD#
|1.2K
|GBPJPY#
|-48
|EURCAD#
|1.8K
|USDJPY#
|-1.5K
|EURJPY#
|-586
|GBPCHF#
|-366
|AUDCAD#
|1.1K
|EURCHF#
|1.8K
|USDCHF#
|-132
|EURNZD#
|836
|USDCAD#
|-1.4K
|EURAUD#
|2K
|NZDCHF#
|-396
|NZDCAD#
|33
|GBPNZD#
|-150
|AUDJPY#
|-284
|NZDUSD#
|63
|AUDUSD#
|-400
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +290.03 USD
Худший трейд: -315 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +138.78 USD
Макс. убыток в серии: -151.01 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
1, past performance is not the account to ensure that a future returns, foreign exchange risk, the investment need to be careful!
2, my trading system is relatively stable, control risks as far as possible;
3, documentary, users will need to fund net worth more than $3000, set up the documentary proportion less than 60%（Use no more than：less than 60%）
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
39 USD в месяц
128%
0
0
USD
USD
4.9K
USD
USD
19
0%
372
75%
98%
1.35
3.66
USD
USD
49%
1:500