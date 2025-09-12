SinaisSeções
Xin Tan

V I P E R

Xin Tan
0 comentários
Confiabilidade
20 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 39 USD por mês
crescimento desde 2025 129%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
373
Negociações com lucro:
281 (75.33%)
Negociações com perda:
92 (24.66%)
Melhor negociação:
290.03 USD
Pior negociação:
-315.48 USD
Lucro bruto:
5 182.85 USD (1 118 401 pips)
Perda bruta:
-3 805.57 USD (931 870 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (138.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
581.44 USD (13)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
98.23%
Depósito máximo carregado:
5.58%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
34
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
4.30
Negociações longas:
213 (57.10%)
Negociações curtas:
160 (42.90%)
Fator de lucro:
1.36
Valor esperado:
3.69 USD
Lucro médio:
18.44 USD
Perda média:
-41.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-151.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-315.48 USD (1)
Crescimento mensal:
10.77%
Previsão anual:
130.67%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
136.82 USD
Máximo:
320.64 USD (58.87%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
49.28% (255.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
44.16% (1 145.15 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD# 269
BTCUSD# 17
EURGBP# 9
AUDCHF# 8
GBPUSD# 8
EURUSD# 7
AUDNZD# 6
GBPCAD# 6
GBPJPY# 5
EURCAD# 5
USDJPY# 4
EURJPY# 4
GBPCHF# 3
AUDCAD# 3
EURCHF# 3
USDCHF# 3
EURNZD# 2
USDCAD# 2
EURAUD# 2
NZDCHF# 2
NZDCAD# 1
GBPNZD# 1
AUDJPY# 1
NZDUSD# 1
AUDUSD# 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD# 1.3K
BTCUSD# 16
EURGBP# 9
AUDCHF# 4
GBPUSD# 20
EURUSD# 30
AUDNZD# -28
GBPCAD# 15
GBPJPY# -2
EURCAD# 30
USDJPY# -24
EURJPY# -7
GBPCHF# -9
AUDCAD# 15
EURCHF# 46
USDCHF# -2
EURNZD# 5
USDCAD# -21
EURAUD# 26
NZDCHF# -15
NZDCAD# 0
GBPNZD# -2
AUDJPY# -6
NZDUSD# 1
AUDUSD# -12
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD# 127K
BTCUSD# 57K
EURGBP# 351
AUDCHF# 372
GBPUSD# -818
EURUSD# 1.2K
AUDNZD# -1.6K
GBPCAD# 1.2K
GBPJPY# -48
EURCAD# 1.8K
USDJPY# -1.5K
EURJPY# -586
GBPCHF# -366
AUDCAD# 1.1K
EURCHF# 1.8K
USDCHF# -132
EURNZD# 836
USDCAD# -1.4K
EURAUD# 2K
NZDCHF# -396
NZDCAD# 33
GBPNZD# -150
AUDJPY# -284
NZDUSD# 63
AUDUSD# -400
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +290.03 USD
Pior negociação: -315 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +138.78 USD
Máxima perda consecutiva: -151.01 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

1, past performance is not the account to ensure that a future returns, foreign exchange risk, the investment need to be careful!
2, my trading system is relatively stable, control risks as far as possible;
3, documentary, users will need to fund net worth more than $3000, set up the documentary proportion less than 60%（Use no more than：less than 60%）
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
V I P E R
39 USD por mês
129%
0
0
USD
4.9K
USD
20
0%
373
75%
98%
1.36
3.69
USD
49%
1:500
