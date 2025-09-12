- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
373
Negociações com lucro:
281 (75.33%)
Negociações com perda:
92 (24.66%)
Melhor negociação:
290.03 USD
Pior negociação:
-315.48 USD
Lucro bruto:
5 182.85 USD (1 118 401 pips)
Perda bruta:
-3 805.57 USD (931 870 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (138.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
581.44 USD (13)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
98.23%
Depósito máximo carregado:
5.58%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
34
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
4.30
Negociações longas:
213 (57.10%)
Negociações curtas:
160 (42.90%)
Fator de lucro:
1.36
Valor esperado:
3.69 USD
Lucro médio:
18.44 USD
Perda média:
-41.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-151.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-315.48 USD (1)
Crescimento mensal:
10.77%
Previsão anual:
130.67%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
136.82 USD
Máximo:
320.64 USD (58.87%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
49.28% (255.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
44.16% (1 145.15 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD#
|269
|BTCUSD#
|17
|EURGBP#
|9
|AUDCHF#
|8
|GBPUSD#
|8
|EURUSD#
|7
|AUDNZD#
|6
|GBPCAD#
|6
|GBPJPY#
|5
|EURCAD#
|5
|USDJPY#
|4
|EURJPY#
|4
|GBPCHF#
|3
|AUDCAD#
|3
|EURCHF#
|3
|USDCHF#
|3
|EURNZD#
|2
|USDCAD#
|2
|EURAUD#
|2
|NZDCHF#
|2
|NZDCAD#
|1
|GBPNZD#
|1
|AUDJPY#
|1
|NZDUSD#
|1
|AUDUSD#
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD#
|1.3K
|BTCUSD#
|16
|EURGBP#
|9
|AUDCHF#
|4
|GBPUSD#
|20
|EURUSD#
|30
|AUDNZD#
|-28
|GBPCAD#
|15
|GBPJPY#
|-2
|EURCAD#
|30
|USDJPY#
|-24
|EURJPY#
|-7
|GBPCHF#
|-9
|AUDCAD#
|15
|EURCHF#
|46
|USDCHF#
|-2
|EURNZD#
|5
|USDCAD#
|-21
|EURAUD#
|26
|NZDCHF#
|-15
|NZDCAD#
|0
|GBPNZD#
|-2
|AUDJPY#
|-6
|NZDUSD#
|1
|AUDUSD#
|-12
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD#
|127K
|BTCUSD#
|57K
|EURGBP#
|351
|AUDCHF#
|372
|GBPUSD#
|-818
|EURUSD#
|1.2K
|AUDNZD#
|-1.6K
|GBPCAD#
|1.2K
|GBPJPY#
|-48
|EURCAD#
|1.8K
|USDJPY#
|-1.5K
|EURJPY#
|-586
|GBPCHF#
|-366
|AUDCAD#
|1.1K
|EURCHF#
|1.8K
|USDCHF#
|-132
|EURNZD#
|836
|USDCAD#
|-1.4K
|EURAUD#
|2K
|NZDCHF#
|-396
|NZDCAD#
|33
|GBPNZD#
|-150
|AUDJPY#
|-284
|NZDUSD#
|63
|AUDUSD#
|-400
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +290.03 USD
Pior negociação: -315 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +138.78 USD
Máxima perda consecutiva: -151.01 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
1, past performance is not the account to ensure that a future returns, foreign exchange risk, the investment need to be careful!
2, my trading system is relatively stable, control risks as far as possible;
3, documentary, users will need to fund net worth more than $3000, set up the documentary proportion less than 60%（Use no more than：less than 60%）
