- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
372
盈利交易:
280 (75.26%)
亏损交易:
92 (24.73%)
最好交易:
290.03 USD
最差交易:
-315.48 USD
毛利:
5 167.62 USD (1 116 878 pips)
毛利亏损:
-3 805.57 USD (931 870 pips)
最大连续赢利:
20 (138.78 USD)
最大连续盈利:
581.44 USD (13)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
98.23%
最大入金加载:
5.58%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
40
平均持有时间:
3 天
采收率:
4.25
长期交易:
212 (56.99%)
短期交易:
160 (43.01%)
利润因子:
1.36
预期回报:
3.66 USD
平均利润:
18.46 USD
平均损失:
-41.36 USD
最大连续失误:
3 (-151.01 USD)
最大连续亏损:
-315.48 USD (1)
每月增长:
5.56%
年度预测:
67.44%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
136.82 USD
最大值:
320.64 USD (58.87%)
相对跌幅:
结余:
49.28% (255.67 USD)
净值:
44.16% (1 145.15 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD#
|268
|BTCUSD#
|17
|EURGBP#
|9
|AUDCHF#
|8
|GBPUSD#
|8
|EURUSD#
|7
|AUDNZD#
|6
|GBPCAD#
|6
|GBPJPY#
|5
|EURCAD#
|5
|USDJPY#
|4
|EURJPY#
|4
|GBPCHF#
|3
|AUDCAD#
|3
|EURCHF#
|3
|USDCHF#
|3
|EURNZD#
|2
|USDCAD#
|2
|EURAUD#
|2
|NZDCHF#
|2
|NZDCAD#
|1
|GBPNZD#
|1
|AUDJPY#
|1
|NZDUSD#
|1
|AUDUSD#
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD#
|1.3K
|BTCUSD#
|16
|EURGBP#
|9
|AUDCHF#
|4
|GBPUSD#
|20
|EURUSD#
|30
|AUDNZD#
|-28
|GBPCAD#
|15
|GBPJPY#
|-2
|EURCAD#
|30
|USDJPY#
|-24
|EURJPY#
|-7
|GBPCHF#
|-9
|AUDCAD#
|15
|EURCHF#
|46
|USDCHF#
|-2
|EURNZD#
|5
|USDCAD#
|-21
|EURAUD#
|26
|NZDCHF#
|-15
|NZDCAD#
|0
|GBPNZD#
|-2
|AUDJPY#
|-6
|NZDUSD#
|1
|AUDUSD#
|-12
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD#
|125K
|BTCUSD#
|57K
|EURGBP#
|351
|AUDCHF#
|372
|GBPUSD#
|-818
|EURUSD#
|1.2K
|AUDNZD#
|-1.6K
|GBPCAD#
|1.2K
|GBPJPY#
|-48
|EURCAD#
|1.8K
|USDJPY#
|-1.5K
|EURJPY#
|-586
|GBPCHF#
|-366
|AUDCAD#
|1.1K
|EURCHF#
|1.8K
|USDCHF#
|-132
|EURNZD#
|836
|USDCAD#
|-1.4K
|EURAUD#
|2K
|NZDCHF#
|-396
|NZDCAD#
|33
|GBPNZD#
|-150
|AUDJPY#
|-284
|NZDUSD#
|63
|AUDUSD#
|-400
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +290.03 USD
最差交易: -315 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +138.78 USD
最大连续亏损: -151.01 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
1、账户过去的表现不确保未来的回报，外汇有风险，投资需谨慎！
2、我的交易系统相对稳定，尽量控制风险；
3、跟单用户资金净值需要大于3000美金，设置跟单比例小于60%；切记不可重仓！！！
4、本系统以趋势交易为主，部分订单涉及恢复式交易，持仓时间可能较长。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月39 USD
128%
0
0
USD
USD
4.9K
USD
USD
19
0%
372
75%
98%
1.35
3.66
USD
USD
49%
1:500