信号部分
信号 / MetaTrader 5 / V I P E R
Xin Tan

V I P E R

Xin Tan
0条评论
可靠性
19
0 / 0 USD
每月复制 39 USD per 
增长自 2025 128%
XMGlobal-MT5 4
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
372
盈利交易:
280 (75.26%)
亏损交易:
92 (24.73%)
最好交易:
290.03 USD
最差交易:
-315.48 USD
毛利:
5 167.62 USD (1 116 878 pips)
毛利亏损:
-3 805.57 USD (931 870 pips)
最大连续赢利:
20 (138.78 USD)
最大连续盈利:
581.44 USD (13)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
98.23%
最大入金加载:
5.58%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
40
平均持有时间:
3 天
采收率:
4.25
长期交易:
212 (56.99%)
短期交易:
160 (43.01%)
利润因子:
1.36
预期回报:
3.66 USD
平均利润:
18.46 USD
平均损失:
-41.36 USD
最大连续失误:
3 (-151.01 USD)
最大连续亏损:
-315.48 USD (1)
每月增长:
5.56%
年度预测:
67.44%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
136.82 USD
最大值:
320.64 USD (58.87%)
相对跌幅:
结余:
49.28% (255.67 USD)
净值:
44.16% (1 145.15 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD# 268
BTCUSD# 17
EURGBP# 9
AUDCHF# 8
GBPUSD# 8
EURUSD# 7
AUDNZD# 6
GBPCAD# 6
GBPJPY# 5
EURCAD# 5
USDJPY# 4
EURJPY# 4
GBPCHF# 3
AUDCAD# 3
EURCHF# 3
USDCHF# 3
EURNZD# 2
USDCAD# 2
EURAUD# 2
NZDCHF# 2
NZDCAD# 1
GBPNZD# 1
AUDJPY# 1
NZDUSD# 1
AUDUSD# 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD# 1.3K
BTCUSD# 16
EURGBP# 9
AUDCHF# 4
GBPUSD# 20
EURUSD# 30
AUDNZD# -28
GBPCAD# 15
GBPJPY# -2
EURCAD# 30
USDJPY# -24
EURJPY# -7
GBPCHF# -9
AUDCAD# 15
EURCHF# 46
USDCHF# -2
EURNZD# 5
USDCAD# -21
EURAUD# 26
NZDCHF# -15
NZDCAD# 0
GBPNZD# -2
AUDJPY# -6
NZDUSD# 1
AUDUSD# -12
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD# 125K
BTCUSD# 57K
EURGBP# 351
AUDCHF# 372
GBPUSD# -818
EURUSD# 1.2K
AUDNZD# -1.6K
GBPCAD# 1.2K
GBPJPY# -48
EURCAD# 1.8K
USDJPY# -1.5K
EURJPY# -586
GBPCHF# -366
AUDCAD# 1.1K
EURCHF# 1.8K
USDCHF# -132
EURNZD# 836
USDCAD# -1.4K
EURAUD# 2K
NZDCHF# -396
NZDCAD# 33
GBPNZD# -150
AUDJPY# -284
NZDUSD# 63
AUDUSD# -400
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +290.03 USD
最差交易: -315 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +138.78 USD
最大连续亏损: -151.01 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

1、账户过去的表现不确保未来的回报，外汇有风险，投资需谨慎！
2、我的交易系统相对稳定，尽量控制风险；
3、跟单用户资金净值需要大于3000美金，设置跟单比例小于60%；切记不可重仓！！！
4、本系统以趋势交易为主，部分订单涉及恢复式交易，持仓时间可能较长。
没有评论
2025.12.04 03:38
No swaps are charged on the signal account
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 10:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 09:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 06:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 16:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 18:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 17:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 14:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 10:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
V I P E R
每月39 USD
128%
0
0
USD
4.9K
USD
19
0%
372
75%
98%
1.35
3.66
USD
49%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载