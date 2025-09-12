SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / V I P E R
Xin Tan

V I P E R

Xin Tan
0 comentarios
Fiabilidad
20 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 39 USD al mes
incremento desde 2025 129%
XMGlobal-MT5 4
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
373
Transacciones Rentables:
281 (75.33%)
Transacciones Irrentables:
92 (24.66%)
Mejor transacción:
290.03 USD
Peor transacción:
-315.48 USD
Beneficio Bruto:
5 182.85 USD (1 118 401 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 805.57 USD (931 870 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (138.78 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
581.44 USD (13)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
98.23%
Carga máxima del depósito:
5.58%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
34
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
4.30
Transacciones Largas:
213 (57.10%)
Transacciones Cortas:
160 (42.90%)
Factor de Beneficio:
1.36
Beneficio Esperado:
3.69 USD
Beneficio medio:
18.44 USD
Pérdidas medias:
-41.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-151.01 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-315.48 USD (1)
Crecimiento al mes:
10.77%
Pronóstico anual:
130.67%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
136.82 USD
Máxima:
320.64 USD (58.87%)
Reducción relativa:
De balance:
49.28% (255.67 USD)
De fondos:
44.16% (1 145.15 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD# 269
BTCUSD# 17
EURGBP# 9
AUDCHF# 8
GBPUSD# 8
EURUSD# 7
AUDNZD# 6
GBPCAD# 6
GBPJPY# 5
EURCAD# 5
USDJPY# 4
EURJPY# 4
GBPCHF# 3
AUDCAD# 3
EURCHF# 3
USDCHF# 3
EURNZD# 2
USDCAD# 2
EURAUD# 2
NZDCHF# 2
NZDCAD# 1
GBPNZD# 1
AUDJPY# 1
NZDUSD# 1
AUDUSD# 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD# 1.3K
BTCUSD# 16
EURGBP# 9
AUDCHF# 4
GBPUSD# 20
EURUSD# 30
AUDNZD# -28
GBPCAD# 15
GBPJPY# -2
EURCAD# 30
USDJPY# -24
EURJPY# -7
GBPCHF# -9
AUDCAD# 15
EURCHF# 46
USDCHF# -2
EURNZD# 5
USDCAD# -21
EURAUD# 26
NZDCHF# -15
NZDCAD# 0
GBPNZD# -2
AUDJPY# -6
NZDUSD# 1
AUDUSD# -12
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD# 127K
BTCUSD# 57K
EURGBP# 351
AUDCHF# 372
GBPUSD# -818
EURUSD# 1.2K
AUDNZD# -1.6K
GBPCAD# 1.2K
GBPJPY# -48
EURCAD# 1.8K
USDJPY# -1.5K
EURJPY# -586
GBPCHF# -366
AUDCAD# 1.1K
EURCHF# 1.8K
USDCHF# -132
EURNZD# 836
USDCAD# -1.4K
EURAUD# 2K
NZDCHF# -396
NZDCAD# 33
GBPNZD# -150
AUDJPY# -284
NZDUSD# 63
AUDUSD# -400
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +290.03 USD
Peor transacción: -315 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +138.78 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -151.01 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-MT5 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

1, past performance is not the account to ensure that a future returns, foreign exchange risk, the investment need to be careful!
2, my trading system is relatively stable, control risks as far as possible;
3, documentary, users will need to fund net worth more than $3000, set up the documentary proportion less than 60%（Use no more than：less than 60%）
No hay comentarios
2025.12.04 03:38
No swaps are charged on the signal account
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 10:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 09:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 06:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 16:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 18:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 17:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 14:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 10:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
V I P E R
39 USD al mes
129%
0
0
USD
4.9K
USD
20
0%
373
75%
98%
1.36
3.69
USD
49%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.