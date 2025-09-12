- Incremento
Total de Trades:
373
Transacciones Rentables:
281 (75.33%)
Transacciones Irrentables:
92 (24.66%)
Mejor transacción:
290.03 USD
Peor transacción:
-315.48 USD
Beneficio Bruto:
5 182.85 USD (1 118 401 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 805.57 USD (931 870 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (138.78 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
581.44 USD (13)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
98.23%
Carga máxima del depósito:
5.58%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
34
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
4.30
Transacciones Largas:
213 (57.10%)
Transacciones Cortas:
160 (42.90%)
Factor de Beneficio:
1.36
Beneficio Esperado:
3.69 USD
Beneficio medio:
18.44 USD
Pérdidas medias:
-41.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-151.01 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-315.48 USD (1)
Crecimiento al mes:
10.77%
Pronóstico anual:
130.67%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
136.82 USD
Máxima:
320.64 USD (58.87%)
Reducción relativa:
De balance:
49.28% (255.67 USD)
De fondos:
44.16% (1 145.15 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GOLD#
|269
|BTCUSD#
|17
|EURGBP#
|9
|AUDCHF#
|8
|GBPUSD#
|8
|EURUSD#
|7
|AUDNZD#
|6
|GBPCAD#
|6
|GBPJPY#
|5
|EURCAD#
|5
|USDJPY#
|4
|EURJPY#
|4
|GBPCHF#
|3
|AUDCAD#
|3
|EURCHF#
|3
|USDCHF#
|3
|EURNZD#
|2
|USDCAD#
|2
|EURAUD#
|2
|NZDCHF#
|2
|NZDCAD#
|1
|GBPNZD#
|1
|AUDJPY#
|1
|NZDUSD#
|1
|AUDUSD#
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GOLD#
|1.3K
|BTCUSD#
|16
|EURGBP#
|9
|AUDCHF#
|4
|GBPUSD#
|20
|EURUSD#
|30
|AUDNZD#
|-28
|GBPCAD#
|15
|GBPJPY#
|-2
|EURCAD#
|30
|USDJPY#
|-24
|EURJPY#
|-7
|GBPCHF#
|-9
|AUDCAD#
|15
|EURCHF#
|46
|USDCHF#
|-2
|EURNZD#
|5
|USDCAD#
|-21
|EURAUD#
|26
|NZDCHF#
|-15
|NZDCAD#
|0
|GBPNZD#
|-2
|AUDJPY#
|-6
|NZDUSD#
|1
|AUDUSD#
|-12
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GOLD#
|127K
|BTCUSD#
|57K
|EURGBP#
|351
|AUDCHF#
|372
|GBPUSD#
|-818
|EURUSD#
|1.2K
|AUDNZD#
|-1.6K
|GBPCAD#
|1.2K
|GBPJPY#
|-48
|EURCAD#
|1.8K
|USDJPY#
|-1.5K
|EURJPY#
|-586
|GBPCHF#
|-366
|AUDCAD#
|1.1K
|EURCHF#
|1.8K
|USDCHF#
|-132
|EURNZD#
|836
|USDCAD#
|-1.4K
|EURAUD#
|2K
|NZDCHF#
|-396
|NZDCAD#
|33
|GBPNZD#
|-150
|AUDJPY#
|-284
|NZDUSD#
|63
|AUDUSD#
|-400
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Mejor transacción: +290.03 USD
Peor transacción: -315 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +138.78 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -151.01 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-MT5 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
1, past performance is not the account to ensure that a future returns, foreign exchange risk, the investment need to be careful!
2, my trading system is relatively stable, control risks as far as possible;
3, documentary, users will need to fund net worth more than $3000, set up the documentary proportion less than 60%（Use no more than：less than 60%）
