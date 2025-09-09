- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
296
利益トレード:
287 (96.95%)
損失トレード:
9 (3.04%)
ベストトレード:
152.20 USD
最悪のトレード:
-560.96 USD
総利益:
1 926.81 USD (134 048 pips)
総損失:
-1 748.12 USD (90 915 pips)
最大連続の勝ち:
138 (821.56 USD)
最大連続利益:
821.56 USD (138)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
50.78%
最大入金額:
12.31%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
0.11
長いトレード:
296 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
0.60 USD
平均利益:
6.71 USD
平均損失:
-194.24 USD
最大連続の負け:
5 (-1 617.44 USD)
最大連続損失:
-1 617.44 USD (5)
月間成長:
26.31%
年間予想:
319.25%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
795.88 USD
最大の:
1 617.44 USD (57.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
57.32% (1 617.44 USD)
エクイティによる:
63.92% (1 803.59 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|296
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|179
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|43K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +152.20 USD
最悪のトレード: -561 USD
最大連続の勝ち: 138
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +821.56 USD
最大連続損失: -1 617.44 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-3%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
16
100%
296
96%
51%
1.10
0.60
USD
USD
64%
1:500