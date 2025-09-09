- 成长
交易:
289
盈利交易:
280 (96.88%)
亏损交易:
9 (3.11%)
最好交易:
152.20 USD
最差交易:
-560.96 USD
毛利:
1 903.86 USD (131 759 pips)
毛利亏损:
-1 748.12 USD (90 915 pips)
最大连续赢利:
138 (821.56 USD)
最大连续盈利:
821.56 USD (138)
夏普比率:
0.02
交易活动:
50.78%
最大入金加载:
12.31%
最近交易:
7 几分钟前
每周交易:
18
平均持有时间:
8 小时
采收率:
0.10
长期交易:
289 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.09
预期回报:
0.54 USD
平均利润:
6.80 USD
平均损失:
-194.24 USD
最大连续失误:
5 (-1 617.44 USD)
最大连续亏损:
-1 617.44 USD (5)
每月增长:
25.88%
年度预测:
314.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
795.88 USD
最大值:
1 617.44 USD (57.32%)
相对跌幅:
结余:
57.32% (1 617.44 USD)
净值:
63.92% (1 803.59 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|289
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|156
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|41K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
最好交易: +152.20 USD
最差交易: -561 USD
最大连续赢利: 138
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +821.56 USD
最大连续亏损: -1 617.44 USD
