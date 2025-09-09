- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
296
Negociações com lucro:
287 (96.95%)
Negociações com perda:
9 (3.04%)
Melhor negociação:
152.20 USD
Pior negociação:
-560.96 USD
Lucro bruto:
1 926.81 USD (134 048 pips)
Perda bruta:
-1 748.12 USD (90 915 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
138 (821.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
821.56 USD (138)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
50.78%
Depósito máximo carregado:
12.31%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
0.11
Negociações longas:
296 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
0.60 USD
Lucro médio:
6.71 USD
Perda média:
-194.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-1 617.44 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 617.44 USD (5)
Crescimento mensal:
26.31%
Previsão anual:
319.25%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
795.88 USD
Máximo:
1 617.44 USD (57.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
57.32% (1 617.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
63.92% (1 803.59 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|296
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|179
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|43K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +152.20 USD
Pior negociação: -561 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 138
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +821.56 USD
Máxima perda consecutiva: -1 617.44 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-3%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
16
100%
296
96%
51%
1.10
0.60
USD
USD
64%
1:500