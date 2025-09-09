SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / ATI Serok Gold 6 Titik 3
Lim Tonny

ATI Serok Gold 6 Titik 3

Lim Tonny
0 Bewertungen
16 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -3%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
297
Gewinntrades:
288 (96.96%)
Verlusttrades:
9 (3.03%)
Bester Trade:
152.20 USD
Schlechtester Trade:
-560.96 USD
Bruttoprofit:
1 929.85 USD (134 351 pips)
Bruttoverlust:
-1 748.12 USD (90 915 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
138 (821.56 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
821.56 USD (138)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
50.78%
Max deposit load:
12.31%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
0.11
Long-Positionen:
297 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
1.10
Mathematische Gewinnerwartung:
0.61 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.70 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-194.24 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-1 617.44 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 617.44 USD (5)
Wachstum pro Monat :
23.97%
Jahresprognose:
290.88%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
795.88 USD
Maximaler:
1 617.44 USD (57.32%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
57.32% (1 617.44 USD)
Kapital:
63.92% (1 803.59 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD 297
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD 182
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD 43K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +152.20 USD
Schlechtester Trade: -561 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 138
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +821.56 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 617.44 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.11.18 12:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 10:38
No swaps are charged on the signal account
2025.10.30 23:27
No swaps are charged
2025.10.30 23:27
No swaps are charged
2025.10.30 17:07
No swaps are charged
2025.10.30 17:07
No swaps are charged
2025.10.30 14:57
No swaps are charged
2025.10.30 14:57
No swaps are charged
2025.10.30 08:38
No swaps are charged
2025.10.30 08:38
No swaps are charged
2025.10.30 07:38
No swaps are charged
2025.10.30 07:38
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 05:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 17:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 15:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 08:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.24 02:51
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
